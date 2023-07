El talento explosivo de Polo H: Un viaje transformador a través del arte y el trap

Por Brillitxs*

Detrás del nombre artístico Polo H se encuentra Lucas, un joven de 24 años que encontró su voz a través del arte y la música. Con una personalidad tranquila en su vida cotidiana, Lucas se transforma cuando pone “rec” y busca crear un impacto en el escenario.

Aunque nació en Caballito, Lucas vivió en diversos lugares a lo largo de su vida. «Me crié en la Paternal y pasé mucho tiempo en Sarandí, zona sur. Mi madre, quien me tuvo a una edad temprana, se esforzó enormemente para que nunca me falte nada y para apoyarme en lo que amo», comparte Lucas con gratitud.

Actualmente, Polo H se dedica al género del trap, con el cual se siente profundamente identificado y se ajusta perfectamente a su estilo único y su imaginación desbordante. Su amor por la música se remonta a su infancia, cuando ya en la escuela primaria comenzaba a escribir sus primeras rimas en un cuaderno. Desde entonces, ha sido un apasionado del rap en general, influenciado por artistas como Eminem, quien le fascinó con su manera de expresar su vida a través de la música. El sueño de Polo es encontrar la forma de transmitir su propia vida de una manera que los demás puedan sentir y conectar con sus experiencias personales.

Además de su dedicación a la música, Polo H se dedica a otras áreas artísticas. Es estudiante de la Licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA) y tiene una gran pasión por la realización de videoclips (a los que considera una parte fundamental de la presentación de un artista) y el diseño gráfico, al tiempo que disfruta ayudando a otros artistas independientes a crear material de calidad para expresar su arte.

Para financiar sus producciones, Polo trabaja en una cafetería de martes a domingos y realiza producciones audiovisuales para otros artistas. En ocasiones, combina ambos trabajos, lo que implica jornadas laborales extensas.

El camino artístico de Polo H no fue una elección convencional, pero fue motivado por una experiencia reveladora. «Recuerdo claramente caminar por Mar del Plata después de una separación muy dolorosa, escuchando una canción de Juancho Marqués. Esa canción me hizo sentir tan bien que me dio la inspiración para hacer música y tratar de brindar momentos agradables a través de mi arte», rememora.

A lo largo de su trayectoria, Polo contó con el apoyo incondicional de su madre, quien incluso se tatuó su alter ego como muestra de respaldo. Además, destaca a sus mejores amigos, Nahuel y Cígaro, con quienes se complementa artísticamente y crece de manera increíble. También valora el apoyo de su primo Fabro en la realización de videoclips, y agradece a su pareja, Iari, por acompañarlo en este camino tan desafiante. Reconoce que su gente cercana es su pilar fundamental y que sin ellos todo sería mucho más difícil.

Polo H tuvo la oportunidad de trabajar con talentosos artistas y profesionales en el medio. Destaca la colaboración con El Zurdo en la producción musical y con Ezequiel Kuper en la parte audiovisual, quienes comprenden a la perfección su visión artística. Además, realizó colaboraciones con Cígaro, a quien considera su hermano y comenzó su trayectoria musical junto a Saitone en los controles. Estas experiencias fueron significativas para su crecimiento artístico.

Mirando hacia el futuro, Polo H tiene grandes aspiraciones. Sueña con grabar un tema junto a Duko, a quien sigue desde sus inicios y admira profundamente. También desea colaborar con Lara91k, una artista que le fascina por su estilo y talento.

Los seguidores de Polo H podrán disfrutar de su música en diferentes presentaciones. La próxima fecha será el 5 de agosto y espera contar con la presencia de todos sus seguidores. Para estar al tanto de todas las novedades, se puede seguir a Polo H en Instagram (@__poloh) y encontrar su música en plataformas como YouTube (Poloh) y Spotify.

Polo anima a todos aquellos que deseen expresar su arte a que lo hagan sin miedo. Reconoce que siempre habrá críticas y comentarios negativos, pero lo importante es enfocarse en las experiencias y vivir la vida de la manera que cada uno desee.

Polo H es un ejemplo de perseverancia y autenticidad en el mundo artístico. Con su música y su talento, busca impactar y conectar con sus seguidores. De parte de Periódico El Progreso estamos ansiosos por presenciar su crecimiento artístico y los logros que sin duda alcanzará en su carrera.