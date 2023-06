Cígaro: Un artista en busca de sueños y conexiones emocionales

Por Brillitxs*

«La música siempre fue mi refugio, mi forma de expresar lo que siento en lo más profundo de mi ser», dice Agustín, más conocido como Cígaro, un joven talentoso y apasionado de la música. Criado en una familia humilde y trabajadora, Agustín convirtió sus experiencias en letras emotivas que resuenan con el público. «Mi infancia marcada por constantes mudanzas me permitió conocer diferentes partes de la ciudad y sus alrededores, y eso influyó en mi forma de ver el mundo y en mi arte», destaca.

Desde temprana edad, Agus encontró en la música una forma de conectar consigo mismo y con los demás. «Hace cuatro años, lo que comenzó como un hobby se convirtió en mi pasión desbordante. Descubrí que la improvisación, algo que hacía a diario en el colegio, me permitía expresar temas sensibles como la introspección, el amor y el dolor a través de canciones», comparte con entusiasmo. «Me enamoré de la composición y desde entonces dediqué todo mi esfuerzo a perfeccionar mis habilidades, ya sea tomando clases de canto, aprendiendo teoría musical o componiendo para otros artistas».

Otras Exploraciones

Secciones de este artículo







En su incansable búsqueda por crecer como artista, Cígaro se sumerge de lleno en su proyecto musical y colabora en ajenos: «Trabajo en distintos roles, desde la producción hasta la dirección de videoclips. Creo que todas esas experiencias son positivas, ya que me permiten ayudar a gente que lo merece y crecer en red», reflexiona. Su compromiso con el arte y su deseo de generar un impacto positivo lo llevan a soñar con formar un espacio que brinde herramientas concretas para seguir generando cultura. «Sueño con influenciar positivamente a alguna parte de la sociedad a través del arte, ya sea con la música, la poesía o el cine», confiesa con determinación.

La mamá de Agus es un pilar fundamental en su camino. «Mi mamá siempre estuvo a mi lado, sin presionarme, permitiéndome que me tomara mi tiempo para descubrir qué quería realmente», agradece. «Ella se ocupó de que mis necesidades básicas estuvieran cubiertas, lo cual me permitió enfocarme en mi pasión y no preocuparme por lo que iba a comer hoy, como lamentablemente ocurre con muchas personas en nuestro país».

Cígaro recorrió un camino diverso hasta ahora, trabajando en diferentes empleos y colaborando con distintos artistas. «He trabajado en una heladería, en una financiera, repartiendo volantes y en ventas. En cuanto a las colaboraciones, tuve el privilegio de trabajar con amigos y hermanos que me brindó la música, como el Zurdo, Polo y Darito». Además, se ilusiona con futuras colaboraciones: «Sueño con colaborar con Duko y Biza, el primero por lo que significa para mi generación, y el segundo porque admiro mucho su creatividad y su capacidad de sacar el máximo potencial de los artistas».

Próximos shows

Los seguidores de Cígaro van a tener la oportunidad de disfrutar de su música en vivo en un próximo show acústico el jueves 6 de julio en Vicente López, Zona Norte. «Va a ser una experiencia única, y estoy emocionado por compartir mi música en un ambiente íntimo», comparte con entusiasmo. Para más detalles sobre el evento y para estar al tanto de todas las novedades, se puede seguir su cuenta de Instagram (@cigarosonando HACE CLIC ACÁ).

Pueden visitar también su página web, donde van a encontrar los enlaces a sus redes sociales y su canal de YouTube, asegurando que no se pierdan ningún estreno.

Cígaro Sonando es un artista inspirador que convierte sus vivencias en melodías que conmueven. Su pasión, perseverancia y búsqueda de conexiones emocionales a través de la música lo llevaron a trascender barreras y esperamos que deje una gran huella en la industria. Desde Periódico El Progreso estaremos atentos a su crecimiento artístico y al impacto positivo que seguramente continuará generando.