Lukka: El talento rebelde de Florencio Varela que está conquistando el mundo del arte

Por Brillitxs*

El es Luca Santiago Rodríguez Kaufmann, tiene 20 años, y también es conocido por su nombre artístico Lukka. Multifacético, encontró su camino en la música y la danza tras sus inicios, a los 16 años, en el conservatorio Beethoven de su ciudad natal: aprendió a tocar la guitarra y el piano, y se adentró en el mundo de la música clásica y sus conocimientos.

Después de dos años en el conservatorio, Lukka descubrió la danza gracias a su hermana, quien lo llevó por primera vez a un instituto . Siempre conectado con la música y su ídolo Michael Jackson desde pequeño, encontró en la danza urbana su camino. Durante muchos años se dedicó a explorar las diferentes ramificaciones de la danza urbana y fue en la pandemia de 2020 cuando volvió a conectarse con la música.

La cuarentena y el redescubrimiento

Durante la cuarentena, Lukka descubrió la producción musical gracias a un profesor de danzas que había tenido tiempo atrás. La música se convirtió en una forma de conectarse con sus emociones, traumas y sentimientos, y le permitió explorar y abrazar su oscuridad. Según él mismo cuenta, «la música y el arte me hacen sentir muy poderoso, con esa alma y ese fuego rebelde que me hace sentir como que puedo con todo».

Consultado sobre qué le hizo decidir tomar este camino y no uno «convencional», explica que «Siempre me consideré una persona rebelde que se cuestiona cosas, que se hace muchas preguntas (demasiadas, tal vez). El destino y la vida me dirigieron hacia el arte. Probé muchas actividades y deportes, pero parecía que todo me conducía por ese camino».

Afortunadamente Lukka no está solo en este camino: cuenta con el apoyo de su familia y amigos, quienes lo alientan en su decisión y lo acompañan en cada paso de su carrera artística. «Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que hago, y han estado a mi lado en todo momento. Mis amigos también me han apoyado mucho y me han ayudado a crecer en mi carrera artística», asegura.

Canción estreno

Este viernes 5 de mayo Lukka estrenó su nueva canción: “Otra Noche Sin Dormir”. Sobre ella explica que “Fue una de las canciones a las que decidí darle luz, ya que la tengo guardada desde principios de 2022. Trata sobre cómo me sentía siempre respecto a los entornos sociales y a los problemas de ansiedad/fobia social por los que pasaba”.

La canción, inspirada en el funky, fue escrita, grabada y producida por él mismo, y asegura haberle puesto «mucho amor», al tiempo que cree que es una canción que puede «llegarle a mucha gente».

Este joven artista, talentoso y multifacético, encontró su voz en la música, la danza y el arte en general. Su pasión por la creatividad lo lleva a explorar nuevas formas de expresión y aprendizaje, y su espíritu rebelde lo hace sentir que puede con todo. Sin duda, seguiremos escuchando hablar de él.