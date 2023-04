Valujua: «Falta visibilidad para las mujeres en la música»

Por Brillitxs*

Ella es Valentina Juárez, pero la conocen más como Valujua. Nacida hace 22 años en Berazategui, pese a varias mudanzas nunca salió de Bera, lugar que, asegura, le encanta: “no me gustaría vivir en otro lado”.

Valu está en el mundo artístico desde sus 4 años: hizo danza, teatro, canto y, ya de más grande, fusionó todos esos conocimientos en teatro musical. “Desde que tengo memoria tomo clases de todo, realmente es algo que disfruto mucho, aunque en muchas ocasiones fue un trabajo arduo” Nos cuenta. “A los 14 años me iba hasta la última estación de la línea D a cursar todos los sábados, desde la mañana hasta la noche. Veía que mis compas del colegio salían de fiesta, y yo no podía salir, por ejemplo”.

Pero todo esfuerzo vale la pena. Valu fue becada por una escuela argentina muy importante y comenzó a cursar paralelamente a su último año de secundaria, lo cual claramente la hizo perder muchas cosas de esa etapa escolar. “Me perdí muchas cosas del colegio, porque cursaba cuatro veces por semana, de 14:00 a 22:00 horas en capital, salía del colegio e iba corriendo, en ese lugar tenía que cuidar las faltas por la beca y al ser una institución de mucho renombre a veces te trataban mal por «el entrenamiento»; me han hecho tomar clases de clásico con líquido en las rodillas. En esas épocas todo era cansancio”, recuerda.

Valu pasó por varias carreras, estudió abogacía, terapia ocupacional y hasta llegó a coordinar Bariloche por dos meses. Si bien dice que no fue fácil tomar la decisión, finalmente se decantó por el arte, ya que es lo que la movió siempre. Lo que más la motivó, recuerda, fue pensar que nunca en la vida se iba a perdonar si no lo intentaba: “ese hambre de crear y hacer arte es muy fuerte, te mueve, después si no funciona ya es otra cosa, pero estoy segura que los artistas me van a entender”.

Carrera solista

Siguiendo su mayor pasión, Valu decidió hacer una carrera de cantante solista, la cual lanzó hace unos pocos meses de manera totalmente autogestiva, a pesar de componer hace dos años y estudiar producción en la UNQ: “Estudio producción porque en el futuro quiero tener mi estudio y producir a mujeres”.

Su primera canción fue producida por Saga Herrera, el productor de Illya Kuraky y Dante Spinetta, quien también es de zona sur. “Me pareció muy copado y mágico, pasar de estudiar terapia ocupacional a producir mi primer tema con un ganador de un Latin Grammy… no entendía nada pero bueno, le mandé, porque no soy de desperdiciar ninguna oportunidad. Yo me muevo porque creo que el mundo es de los que hacen”, asegura.

Valu nos cuenta también que está muy contenta con su nueva etapa de artista, que comenzó a producir un EP de trap, del cual hace un mes lanzó su primer single “Mi culo es cine”. Precisamente sobre este lanzamiento cuenta que “Siento que falta visibilidad para las mujeres en la música y que la gente no entiende el trap, la canción de “Mi culo es cine” es arte, pero bueno como no lo entienden tiran hate (odio). Mucha gente de Berazategui me decía que flasheaba, que yo no tenía contactos o plata o que no iba a llegar a nada”, reflexiona.

Ningún detractor va a apagar la llama de Valu, quien sueña con llegar a los escenarios y festivales más grandes, “Tocar en vivo es algo que me apasiona, amo el en vivo más que el proceso de estudio, siento que puedo romper todo cuando subo a un escenario”.

Desde acá deseamos ver a Valujua cumplir con todos sus propósitos y que deje a Berazategui en lo más alto.

Las redes de Valu: @valujua en todas las plataformas y en Youtube https://www.youtube.com/@valujua6338 CLIC ACÁ