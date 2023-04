Chaino OTB, de las plazas de Berazategui a los escenarios más codiciados de América latina

Por Brillitxs*

Con apenas 22 años, Chaino OTB ya cuenta con una carrera de más de un lustro, es beatmaker y productor musical, además de ser DJ en varias competencias de freestyle muy conocidas de diferentes lugares de Buenos Aires y del interior del país, y sus beats sonaron en los míticos escenarios de FMS México, Chile y Argentina. Pero comencemos por el principio.

Su nombre real es Gonzalo Billegas, y vivió toda su vida en Berazategui. Lo conocen como “Chaino OTB”: “Chaino” porque le dicen “Chino”, “OTB” por “On the beats”, que, traducido del inglés, significa “En los ritmos”. La palabra “beats” también puede significar “Latidos”, y eso mismo es lo que hace Chaino con su música y la de los artistas con los que trabaja: produce sus pistas, las mixea y les termina de dar vida en el master.

Cuando le preguntamos qué fue lo que lo hizo decidir tomar este camino artístico, nos contó que «porque desde chiquito me gusta la música; siempre tuve en claro que era de lo que quería vivir y no iba a haber otro camino que me de esa felicidad”. Así, con determinación y el apoyo incondicional de su hermano mayor, logró dar sus primeros pasos en la producción musical.

Sus comienzos en el rap

Corriendo el año 2017, con apenas 16 años, Gonzalo escuchaba rap y trap constantemente. Por aquella época, un amigo que también amaba ese tipo de música y tenía habilidades para escribir letras de canciones le sugirió armar los beats para esas mismas creaciones. Si bien nunca llegaron a grabar nada de ese material, eso fue lo que lo impulsó a iniciarse en el beatmaking.

Al año siguiente, en su viaje de egresados, conoció al ayudante del coordinador del viaje, Danyboy, quien «tiraba Freestyle», al cual acompañó haciendo beatbox (ritmos y sonidos musicales con la boca) para que rapee sobre la improvisada base, quedando en contacto para iniciar proyectos juntos al volver de Bariloche.

Ya en el 2019 empezaron a crear canciones y, además, Danyboy hizo de nexo entre los organizadores de la competencia quilmeña “Caterap” y Chaino para que éste sea DJ. “Nunca me lo había planteado y medio que en dudas le dije que si” recuerda. Para fines de ese año, su hermano mayor le compró una placa de audio y micrófono, y con ellos comenzó a grabar y producir.

Escenarios y artistas a los que llegó y quiere llegar

Así, con mucho esfuerzo, miles de horas de trabajo, música y aprendizaje, Gonzalo fue haciéndose conocido y llegó a lugares impensados para él.

«El año pasado (2022) me puse más en serio con esto y armamos una dupla de DJ´s en las competencias con RST BEATS. También empecé a producir música más enfocado, en vez de tomarlo como un hobbie. Llegué a lugares que no me imaginaba, como estar en 4 regionales de “BDM” que siempre la había visto de chico y era increíble, en “Copa Anfi” que es en el mismo escenario donde se hizo la Redbull de 2015, lugar épico».

También resalta eventos como la AGS que es el evento gamer mas grande del país, y «competencias excelentes como lo son BAMM Freestyle, DEM Battles, Sucre, Only Bars, Invasión Rapper o Perros de Calle, llegar a sonar en FMS México, FMS Chile, FMS Argentina, que también no me lo había imaginado nunca», remarca. «Ahra estoy laburando temas con Brasita, que es una rapera que admiro muchísimo; trabajar con ella ahora es un flash”, cuenta entusiasmado.

Cuando le preguntamos qué escenarios y con qué artistas le gustaría trabajar en el futuro, Chaino OTB cuenta que “Me gustaría llegar a un Loolapalooza, shows en el Luna Park, Redbull; llegar a laburar con artistas grandes como Duki, Neo Pistea, T&K, Lil Supa, Acru, Fianru, Urbanse, Big One, Zecca, L-Gante, Callejero Fino, y muchos más jajaj”.

Por el momento, sigue trabajando sin parar. Las próximas fechas donde podemos ver a Chaino son: este Sábado 22 de Abril “CHHEEP” competencia en Parque Los Andes, el viernes 28 de Abril “El Sur Rima” (Competencia en la que es DJ y organizador) y el Sábado 29 de Abril “Sucre Liga de Freestyle” en la Plata.

Toda la información de éstas fechas se encuentran en sus redes sociales: Instagram @chainoonthebeats, Youtube: Chaino OTB y Spotify: Chaino OTB.