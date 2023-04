Brasita: entre el hip hop, la maternidad y los espacios por conquistar

Por Brillitxs*

Su nombre es Ailén González, tiene 28 años y la traducción de su nombre de pila de la lengua mapuche significa “Brasita de fuego” o, como es más conocida por su A.K.A en la cultura del hip hop, “Brasita”.

Brasita pertenece y vive la cultura hace aproximadamente 13 años. Nos cuenta que comenzó siendo una preadolescente que en ese momento desconocía de la existencia de las competencias de Freestyle en plazas y los eventos que cada día convocan a más artistas, así que se juntaba con sus amigos en la vereda de su casa a tomar gaseosa y escuchar rap.

Con el tiempo comenzó a participar de esas competencias de Freestyle y escritas: hace alrededor de 10 años que no solo compite sino que también hace sus propias canciones, emprende nuevos proyectos, materna, da talleres de rap, charlas sobre la industria y las mujeres, de quienes resalta cómo lograron hacerse un espacio que, en realidad, debería ser suyo, pero que aún enfrenta fallas en el sistema, predicando siempre el amor a la cultura, la igualdad y el trabajo duro.

El paso de Brasita por RedBull

Secciones de este artículo









Brasita llegó a lugares soñados por todo artista de la cultura del hip hop, desde competir en el mítico escenario de Red Bull hasta rapear en el Lollapalooza de este año. Pero su paso por allí generó polémica, y nos cuenta que es importante que se sepa que muchas veces se sacan de contexto acotes que hace en batallas para difundirlas, y se la tilda de que siempre habla de lo mismo. La critican por la carga de feminismo en sus freestyles e incluso la acusan de no tener talento y, aunque ya no está tan metida en las competencias, la pueden llegar a descolocar con el odio que se destila en los comentarios de las redes sociales.

Afortunadamente, Ailén cuenta con una gran red de contención y profesa el amor desde sus redes, pero también da el mensaje de que los lugares que conquistó no los tuvo por ser mujer o porque le dieran un “cupo femenino”, sino que los ocupó por su trabajo y su talento. Al respecto sostiene que “Es aberrante y no estoy de acuerdo con que exista un cupo femenino, las mujeres convivimos, las mujeres estamos, las mujeres somos artistas, tenemos talento, no hay que forzar algo que podemos ganar con lo que tenemos para dar”, al tiempo que asegura que “nosotras no estamos para participar, estamos para que nos den los derechos que nos merecemos, los espacios que nos merecemos”.

Machismos en el ambiente

También habla de los micromachismos en diferentes espacios, como los cambios de colores y la edición de los flyers de los eventos y competencias femeninas, y como eso le resta seriedad a las convocatorias, las cuales son sumamente importantes para seguir nutriendo la cultura y que muchas más chicas se acerquen a conocerla.

También remarca las grandes diferencias en cuanto a la remuneración económica al cerrar fechas para asistir a eventos: “en lo económico se ve mucho, de repente cierro una propuesta que digo ´uy que copada´y después me entero que a fulanito le pagaron 50 mil pesos más, y digo ´bueno pará´, ¿Qué me falta?´”.

Cuando le preguntamos sobre cómo es el ambiente en las plazas nos contó que “creo que es tal vez un lugar un poco más inclusivo que los ambientes cerrados o empresariales, ya que en los lugares empresariales llaman a las pibas porque les sirve; sin embargo, en las plazas están las pibas que elijen ir porque tienen hambre de ganar, y por más que no gane, la plaza es el lugar donde siempre me sentí aceptada, donde siempre me sentí cuidada, donde crecí; la plaza para mi es mi ambiente, es como mi casa”.

Su paso por el Lollapalooza

Hace dos años fue al multitudinario festival a trabajar de seguridad y prevención. Estuvo 8 horas al rayo del sol a cambio de muy poco dinero y una vianda desabrida. Al ver a la gente disfrutando de los espectáculos y las instalaciones del predio, se juró volver, pero como artista.

Este año lo logró de la mano de una marca de bebidas y en el stand pudo hacer un versus de exhibición junto a otro MC conocido, Tata, con el cual ya batalló anteriormente y se entiende muy bien. También jugó un partido de básquet mixto, conoció a muchos de sus seguidores y se sintió muy cómoda.

Las pasiones y la maternidad

Como podemos notar, Ailén está muy involucrada en la cultura. Cuando le preguntamos cómo combina su pasión por el hip hop con maternidad, nos cuenta que se le complica un poco con el tiempo: “mi nena tiene 8 años, está en primario y bueno, tareas, mapas, maquetas y se me suma que tengo que hacer las cosas de la casa, definir un proyecto, ir al estudio y caer a una plaza. Se me hace un poco más difícil equilibrarlo, pero creo que siempre encontrás la manera, es cuestión de ponerle ganas, ponerle onda y sacrificarse un poquito más, como cuando vas al gimnasio y después te duele todo el cuerpo: lo tolerás porque tenés un objetivo”.

Brasita es una referente para muchas mujeres freestylers y músicas del under, es el ejemplo vivo de que aunque las puertas se nos cierren y nos tiren hate sin razones, aunque las cosas se compliquen y tengamos muchísimas responsabilidades, si seguimos trabajando duro por nuestras pasiones podemos llegar a conquistar lugares que siempre soñamos por mérito propio. Es la prueba de que la cultura del hip hop es mucho más rica que lo que algunos viejos prejuicios nos hicieron creer, y la certeza de que la fuerza y la voluntad de las mujeres es infinita. Desde acá le deseamos un camino solo en subida, miles de escenarios y muchísima prosperidad en sus proyectos y carrera.

Y no se olviden que, al mal tiempo, buen rap.

Conocé más de Brasita en sus redes sociales: HACE CLIC ACÁ

* Cantante, activista y modelo.