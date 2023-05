Psicólogos y trabajadores sociales asistieron a la Escuela N° 47 de Berazategui

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó este jueves que distintos equipos trabajan en la Escuela Primaria N°47 de Berazategui para asistir al estudiante que fue acusado de llevar un arma al colegio. Lo mismo hacen con la comunidad educativa en su conjunto, a los fines de «garantizar la seguridad de las y los estudiantes, familias y docentes”.

“Queremos transmitirles tranquilidad e informarles que desde hace dos semanas el equipo directivo de la Escuela Primaria N° 47 de Berazategui, junto a profesionales de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social e Inspección Educativa de la Provincia están llevando a cabo diferentes acciones con el fin de mejorar la situación de extrema vulnerabilidad social que vive un estudiante de nuestra institución, quien transitoriamente cursa en el Centro de Educación Complementario (CEC) N° 801”, se indicó en un comunicado difundido este jueves.

Desde la cartera de Educación refirieron, tal como contamos en Periódico El Progreso, que el miércoles por la tarde “el menor ingresa por la puerta del colegio Secundario que comparte edificio con esta institución y se dirige al comedor” donde, según se precisa, “un grupo de padres, al verlo, llama al 911”.

Tras el llamado, se hacen presentes en el lugar efectivos de Gendarmería quienes “desestiman la portación de un arma de acuerdo a lo denunciado, ya que se trataba de un juguete”.

“Desde el comienzo, en la escuela se aplicó el protocolo de intervención en situaciones de conflicto en el espacio escolar y se trabaja el mismo en el marco de los Acuerdos Institucionales de Convivencia”, se explicó desde Educación. Además, se aclaró que “en todo momento la institución resguarda los derechos del menor y por tal motivo se preserva cierta información que pueda afectarlo”.

En ese marco, se indicó que en simultáneo intervinieron los organismos de Niñez, para establecer contacto con familiares del menor que puedan tener la guarda que, finalmente, quedó con unos tíos; en tanto que el jueves se realizó una visita ambiental al hogar del menor, para corroborar la situación actual y poder dar continuidad pedagógica acorde a su situación.

“Continuamos trabajando con la comunidad educativa en su conjunto para garantizar la seguridad de las y los estudiantes, familias y docentes”, se indicó.

La situación generó revuelo entre las madres y padres del resto de los estudiantes quienes, según testimonios ante medios televisivos, aseguraron que el adolescente estaba suspendido por situaciones previas.

“No podía ingresar porque ya había venido con un cuchillo y una réplica”, aseguró una madre. La misma mujer agregó que “por lo que dicen los directivos el chico estaba suspendido”.

“Como padres estamos muy indignados porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando, desde el colegio minimizaron la situación. No estábamos al tanto de las situaciones anteriores”, señaló otra mujer y una mamá sostuvo que no volvería a llevar a sus hijos a la institución hasta que “los directivos den una solución y resguarden a nuestros hijos”.