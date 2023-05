La abuela del nene que llevó un arma a la escuela: «Nadie me hizo caso cuando pedí ayuda»

La abuela de B., el nene de 12 años que llevó un arma a la escuela primaria, habló este jueves y dio detalles de lo que ocurre con su nieto. Aseguró que el niño padece bipolaridad y es muy conflictivo, y dijo que no recibió ayuda de profesionales cada vez que la solicitó.

«La madre me lo dejo cuando el tenia 3 meses y 17 días, desnutrido», comenzó su relato Fanny en diálogo con IPNoticias. «Con el padre comprábamos la leche para alimentarlo y así lo criamos; al año ella hizo una denuncia y le exigieron que hiciera una visita supervisada que nunca cumplió», indicó.

«Ya desde prescolar tenia actitudes agresivas, en primer grado también, y mi hijo me pidió si lo podía tener yo y me hice cargo; la psicopedagoga me dijo que busque ayuda psicológica, nadie se hizo cargo hasta ayer que salio en el noticiero y ahora nos acusan de todo, de muchas barbaridades que dicen: es un niño», sostuvo Fanny.

«Lo único que quiero es una ayuda psicológica para mi nieto, porque me dijeron que tiene bipolaridad y es hiperactivo, nadie me hizo caso y no me dieron una solución; hace 5 años estoy sufriendo esto», agregó la mujer entre lágrimas.

«Hace dos años lo expulsaron de la escuela porque desmayó a un nene de una piña; una vecina dijo que mi nieto estaba maltratado cuando no era así, todo cayó sobre nosotros y nos pusieron una restricción de 300 metros para no estar cerca de él», expresó.

Al mismo tiempo, la mujer remarcó que «quiero una ayuda profesional para él y para poder tratarlo con tanta agresividad que él tiene», y aseguró que el niño sufre violencia en el barrio por participar en peleas entre bandas antagónicas.

«Nunca me ayudaron, en ningún sentido, lo que yo más buscaba era que lo contengan psicológicamente; lo pusieron en un hogar un tiempo; al padre le pusieron también una restricción porque es alcohólico», indicó Fanny graficando lo difícil de la situación.

«Le dieron la tenencia provisoria a mi otro hijo», indicó Fanny, quien pidió «que lo ayuden a él, yo tengo 62 años, ya vivó; él tiene 12 y tiene un problema grave y nadie hace nada».

