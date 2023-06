Pastelita: La revelación musical que endulza los oídos del under

Charo, conocida como Pastelita, comparte su historia de amor por la música, colaboraciones y sus sueños en el mundo artístico.

Por Brillitxs*

En el bullicioso mundo de la música, donde los sueños se entrelazan con las melodías, surge una joven promesa llamada Charo, mejor conocida como Pastelita. A sus 22 años, esta talentosa cantante y artista de Saavedra está dejando una huella duradera con su voz y su música auténtica.

Desde temprana edad, Pastelita descubrió su pasión por la música, y ya a los 7 años comenzó a tomar clases de piano. Desde entonces, su dedicación a este arte no ha disminuido. «Desde que tengo memoria juego a que soy cantante», confiesa. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando decidió dar un paso adelante y comenzar a grabar sus propias composiciones, alejándose de los covers de piano y canto que solía compartir.

El proyecto Pastelita ha estado en desarrollo durante aproximadamente tres años, y Charo reconoce el apoyo de sus padres, quienes también son artistas, por haberle permitido explorar su camino artístico. «Mis papás no me han cerrado puertas cuando se trataba de hacer lo que me gusta», destaca con gratitud.

Aunque aún no depende completamente de su arte, Pastelita siente que llegó a un punto de claridad y aceptación sobre su carrera. «Hasta hace poco no tenía tan en claro cuál quería que sea mi ‘camino/carrera'», admite. Sin embargo, ese momento de comprensión y aceptación le dio un impulso para tomar su música más en serio y comprometerse plenamente con su desarrollo artístico.

El viaje de Pastelita no fue en solitario. Encontró un sólido apoyo en su entorno, tanto en familiares como en amigos a quienes considera como su segunda familia. Además, ha tenido la oportunidad de colaborar con diversos músicos y productores, lo cual enriqueció su experiencia musical. «Hay muchísimas personas que me acompañan en este camino; es un ambiente que construimos entre todos y para todos los que estamos creciendo juntos», explica.

El proyecto evolucionó recientemente, expandiéndose para incluir una banda completa conocida como «Pastelita & the Cream». Con un enfoque en presentaciones en vivo, Charo anhela actuar en reconocidos festivales como Lollapalooza, Ciudad Emergente y Buena Vibra, entre otros. También tiene el deseo de viajar y conocer diferentes lugares, tanto dentro como fuera del país, junto a su banda.

La joven no solo busca el éxito personal, sino que también aspira a colaborar con talentosas artistas femeninas a las que admira. «Tengo muchas ganas de empezar a hacer más colaboraciones con artistas mujeres», comenta entusiasmada. «Conozco artistas super talentosas como Axia, Brillitxs, Tizi, Lady Ant, Staner, Serena Ciga, Milenaria, Vera, Andrea Bell, Soui Uno, Sol Zaion”, destaca.

El mundo de la música está en constante expansión para Pastelita, y su lista de artistas con los que le encantaría colaborar internacionalmente sigue creciendo. Entre ellos se encuentran Estezsa, Xico, Carlota Urdiales, Renee, Kora, Nicole Horts, Irepelusa y Deva, por mencionar solo algunos.

Con una pasión desbordante por la música y un espíritu abierto a la exploración de nuevos sonidos, Pastelita se está convirtiendo en una figura destacada en el under de la escena musical. Su talento, su voz única y su dedicación incansable son ingredientes clave para su éxito. Sus melodías sinceras y su energía contagiosa prometen llevarla a lugares inimaginables, y desde Periódico “El Progreso” seguiremos su carrera augurándole muchísimos éxitos.

