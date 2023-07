El gobierno giró el dinero a las empresas y se levanta el paro de transporte

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el paro de colectivos se levantó a partir de las 17.30 y que a partir del lunes comenzará a funcionar una mesa de diálogo para “ir buscando soluciones a los problemas de las empresas de transporte”.

El anuncio llega luego de que el gobierno pagara en la tarde de este viernes 1800 millones de pesos para destrabar el conflicto.

«Para nosotros hoy es un día muy triste porque hablábamos de 4 millones de usuarios o de 10 millones de viajes y por una discusión respecto de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores porque los salarios de los trabajadores el Estado los depositó a partir de una resolución conjunta en tiempo y forma a las empresas, resolución conjunta que tomaron el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo», sostuvo Massa.

«Pero a pesar de eso, 4 millones de personas perdieron presentismo, perdieron el turno en alguna sala de salud, en algún hospital dejaron de ir al médico, de ir a visitar a un familiar o peor aún, tuvieron que pagar Uber, viajar en tren estresando además el sistema de trenes, caminar 30, 40 cuadras», agregó.

«Me parece que todo eso se da por una situación que para nosotros no es la habitual, nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a buscar consensos, a agotar la búsqueda de soluciones y a tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo. No desde la extorsión, no con un revólver en la mesa, no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores y eso no lo podemos permitir», aseguró el ministro.

«Quiero contarle a la gente que a partir de las 17.30 horas se levanta la medida de fuerza, que además el acta paritaria pendiente ha sido firmada, que además las resoluciones que de alguna manera van a garantizar y blindar el funcionamiento del servicio a partir de las 17.30 horas del Ministerio de Transporte y por parte del Ministerio de Trabajo, también han sido firmadas», indicó Massa.

Además, aseguró que «Desde el lunes va a haber una mesa tendida para ir buscando solución a los problemas que tienen las empresas de transporte. Queremos empresas fuertes, queremos servicios públicos que la gente pueda pagar, queremos trabajadores con buenos salarios. Y queremos que todo sea fruto y producto del consenso y del diálogo, no de la extorsión. No de la presión, sí de una discusión sana y sincera donde aparezcan los problemas y el Estado pueda aportar soluciones».