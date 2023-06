Denuncia mala praxis por la muerte de su beba en el Evita Pueblo: «Caímos en las peores manos»

Una joven denunció mala praxis en el hospital de Berazategui tras la muerte de su hija recién nacida. Asegura que inició acciones legales y pidió justicia para que «ninguna mamá y ningún angelito tenga que pasar por esto».

Se trata de Sofía Valdez, quien contó que el pasado 3 de junio, ingresó «con una orden de inducción para mi parto con 41’5 semanas a el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Para mi mala suerte y para mi hija caímos en las peores manos», sostuvo la joven.

«Ingresé con contracciones a las 9 de la mañana, con 2 de dilatación y una orden para inducción; me llevaron a internación y empezó mi calvario: Eran las 12:00 hs y yo estaba con 5 de dilatación; según ellos venía bien, eran dolores inaguantables, nunca había pasado por un trabajo de parto, para mi era normal por lo que me decían ellas».

«A las 16:00 hs tenía 8 de dilatación y es ahí en donde empieza lo peor: sus tactos no eran como les hacían a cualquier embarazada. Me rompen la bolsa, empiezo a sangrar, según ellas era normal, me sacan el tapón mucoso y los dolores eras desgarradores», recordó Sofía. «A las 17:00 hs mi dilatación sube a 9, acompañada de mucha sangre; mi mamá les preguntaba si era normal tanta sangre y según ellas sí era normal».

«No tengo manera de explicar mis dolores», expresó la mujer, tras lo cual recordó que «les pedía por favor que me pongan goteo, ya que mi parto era inducido, y no querían. M decían que tenía que llegar a 10 de dilatación sola. Lloré, les pedí por favor que me pongan algo porque ya no aguantaba más la hemorragia y los dolores. Lo único que me ponían en el suero limpio era buscapina», aseguró.

«Llegaron las 20:00 hs y mi mamá se empezó a quejar. Yo ya no tenía conocimiento. Hacen que baje la jefa de Obstetricia, que me hace «tacto» abriéndome la vagina como si fuera que abría una cortina, le pregunta a las encargada de la guardia por qué no me hacían parir si estaba con 9 de dilatación y ella le decía que no, que yo tenia que llegar a 10 sola».

Sofía contó a su mamá «la echaron de la sala para para que no escuche las cosas que decían», tras lo cual recordó que «Se miraban entre las cuatro que estaban y una de ellas decía que no le gustaba para nada la sangre que estaba saliendo».

«Me preguntan si quería cesárea, a lo que yo le digo que sí, que por favor, que ya no aguantaba más. Todo el trayecto desde la sala de parto a cirugía trataban de psicologiarme (sic), que por mi culpa me tenían que hacer eso por que yo no quería colaborar. Me preparan, nace mi hija la escuchó llorar, la veo», recordó Sofía.

Exigen justicia por Chloe Alaí Sosa

Sin embargo, «A los minutos viene una enfermera y me dice que le tenían que poner respirador porque no se adaptaba al aire natural, pero que iba a ser un rato nada más. Salgo de cirugía, pregunto por mi hija per nadie sabía nada, no le querían dar el parte médico a mi familia ni a mi. Tuvimos que traer a un médico ajeno al hospital para que nos investigue qué estaba pasando», sostuvo Valdez.

«En el transcurso de algunos de sus «tactos» grotescos la lastimaron», aseguró Sofía sobre su hija, que asegura que la recién nacida «defecó y aspiró todo ese líquido, que entró en sus zonas respiratorias».

Sofía contó que su hijita «agonizó 3 días, la tenían con sonda, respirador, le inyectaban drogas en su corazoncito para que siga latiendo. Trataron de culpabilizarme con que yo tenía problemas de salud, cosa que no es verdad (porque) tengo todos mis estudios al día», sostuvo. «Hoy tengo que hacerme un seguimiento ginecológico por que me destrozaron el útero y no se si podré volver a tener hijos».

Sofía contó que inició acciones legales para con el hospital de Berazategui: «Yo se que esto no me va a devolver a mi hija, pero quiero hacer justicia y que ninguna mamá y ningún angelito tenga que pasar por esto», indicó. «Casos como el mío hay millones, pero de el dolor la gente lo deja pasar. Yo no, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias y van a pagar todos lo que fueron parte de esto», concluyó Sofía.