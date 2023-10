Dieron de alta al intendente Juan José Mussi

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, fue dado de alta este viernes luego de permanecer internado en el Hospital El Cruce a raíz de un cuadro de neumonía. La noticias fue confirmada por el propio mandatario en redes sociales.

«Quería contarles que hoy me dieron el alta médica hospitalaria, luego de atravesar un cuadro de laringitis aguda y neumonía», indicó Mussi en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

«Durante la semana pasada hubo hechos y actividades muy importantes para Berazategui y no quería estar ausente. Hice un gran esfuerzo para poder concurrir. Pero esta semana, por decisión de los médicos, fui internado», aclaró el jefe comunal, de 82 años de edad.

«Allí me realizaron chequeos y, por suerte, fui mejorando cada día. Seguí atentamente la gestión para controlar que todo funcionara como corresponde y lo seguiré haciendo en los próximos días», agregó.

«Agradezco, de corazón, la infinidad de mensajes que me llegaron, las buenas energías que me enviaron y todo el amor inmenso que me hicieron sentir. Estoy seguro de que fue parte fundamental para esta recuperación», concluyó Mussi, que en las próximas horas retomará su agenda.