Candela Romero sigue desaparecida: los mensajes telefónicos que recibió su familia

La desaparición de Candela Romero, la adolescente de 17 años vista por última vez el sábado pasado en Berazategui, sigue siendo un misterio. Su familia reveló que recibió mensajes de distintas personas que aseguraron haberla visto.

De acuerdo con la denuncia radicada en la comisaría local, Candela se encontraba en casa de sus abuelos cuando, momentos antes de la cena, salió con rumbo a su casa para cambiarse. Sin embargo, la adolescente nunca llegó a su hogar y desde ese momento comenzó su búsqueda.

En las últimas horas, los padres de la joven desaparecida aseguraron que recibieron mensajes de distintas personas que aseguraron haber visto a Candela en Florencio Varela.

“Gente me llamó y me dijo que la vio en un comedor o que la vieron comprando. Fuimos a ese barrio, pero no la encontramos. Por la descripción que dan, es Candela”, señalaron en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece) el papá y la mamá de la menor.

De acuerdo a la versión que dieron los papás de Candela, la joven habría acordado juntarse con alguien a través de las redes sociales. ¿A qué se debe esta sospecha? A que la vieron utilizando el celular mucho tiempo en las horas previas a desaparecer y a que las cámaras de seguridad del barrio la muestran utilizando el teléfono mientras camina.

“Cuando va caminando se la ve usando el teléfono. Se ve que alguien la está guiando porque mira el celular constantemente”, señalaron los padres, quienes aseguraron que pudieron abrir su cuenta de Facebook, pero no la de Instagram.

Rocío, mamá de Candela, comentó que “Yo sospecho que ella se fue a encontrar con alguien, es la primera vez que pasa eso. Ella no es de desaparecer nunca, es muy de la casa. Estoy desesperada porque no entendemos qué es lo que pasó”.