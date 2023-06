Duro descargo contra el hospital de Berazategui: «lo hago público para que a nadie le pase esto»

Una joven madre realizó un duro descargo contra la atención recibida en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde, asegura, «jugaron» con la salud de su bebé.

Según expuso Nahir, el jueves pasado llevó a su bebé «de urgencia a la 3 de la madrugada» al hospital, donde «lo dejaron internado porque respiraba mal y le faltaba oxígeno, por lo cual le pusieron oxígeno y suero con medicamentos».

Todo marchaba bien hasta que «a la madrugada le cambia de vía porque la que tenía en el brazo se le salió; me lloró de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Le dije a todas las enfermeras que algo tenía, que le dolía y me decían que lloraba de hambre, que le dé la teta», contó. «Se despertaba y lo único que hacia era llorar nomás», agregó la joven.

«Hoy cuando lo estaba cambiando me encuentro con el brazo así del nene (Ver foto que acompaña esta nota) y para ellos no era nada. Yo estaba exagerando. Tiene dos meses él y de la manera como lo trataban no se lo merecía; es un bebé que necesitaba atención nomás y jugaron con él», denuncio la mujer.

«Le pusieron mal la vía; mí hijo lloraba del dolor y nadie hacía nada, todos se hicieron los boludos son todos una mierda», expresó Nahir, quien luego explicó que «lo tuve que sacar de urgencia e irme a Constitución a Casa Cuna», donde «me dijeron que el nene no necesitaba estar con oxígeno ni suero, que todo lo que le hicieron a mi hijo estaba jugando con él», explicó.

«No se lo deseo a nadie de la forma como me lo trataban: lo agarraban sin piedad, lo pinchaban, no les importa nada», recordó la joven, quien aclaró que, afortunadamente, su hijo se encuentra en buen estado de salud.