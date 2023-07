De la tinta al mic: Cynthia Di Tillo, «la DT», abriéndose camino en el under quilmeño

Por Brillitxs*

En la ciudad de Quilmes, surgió una artista que está dejando su huella en la comunidad LGTBQ+ y en el mundo de la música under. Cynthia Di Tillo, la DT, una talentosa tatuadora de Fine Line, está recién empezando en la escena musical urbana y ya conquistó el corazón de muchos con su música y su historia de perseverancia.

«Me llamo Cynthia Di Tillo, tengo 31 años. Soy una lesbiana del conurbano, específicamente de Quilmes city. Crecí en el Oeste, en el partido de Tres de Febrero, en la localidad de Pablo Podestá. Me fui de mi casa a los 17 años para poder ser quien soy», nos comparte la DT, con una voz llena de valentía y determinación.

Esta artista multifacética, además de su pasión por la música, se destacó durante siete años en el mundo del tatuaje con su especialidad en trazos finos y delicados. «Trabajo en mi estudio privado y en Red Lipss, ambos ubicados en Quilmes. También me pueden encontrar tatuando en Recoleta, en Suave’s loc 2, ubicado en la Galería Bond Street», agrega orgullosa.

Sin embargo, la música siempre ha sido parte de su vida, y no fue hasta un momento crucial en el que decidió tomar este camino. «La música siempre me acompañó en todo. Yo respiro y vivo la música. Me pongo unos auriculares y pum, estoy dentro de un videoclip. Siempre quise hacer música, pero a veces se hace difícil creerse capaz de hacerlo. Va de la mano de muchos sentimientos donde uno se expone, y eso siempre asusta. Un día me desperté y le dije a mi prometida: ‘Gorda, voy a hacer música'».

Y así comenzó su viaje en el mundo de la música, rodeada de personas que creen en ella y en su talento. «Hoy en día estoy rodeada de la gente adecuada. Porque eso es súper importante. Rodearse de gente que también crea en uno y en lo que hace es re lindo, porque te motiva e indirectamente uno proyecta y atrae las cosas», agrega entre risas.

La DT encuentra apoyo y amor en su prometida Sofía, a quien cariñosamente llama «Mi queen» (Mi Reina). «Siempre está ahí para escuchar una canción nueva, dándome su punto de vista, aconsejándome», comparte con gratitud. Además, cuenta con el respaldo de sus amigos y clientes, quienes apoyan con entusiasmo cada paso que da en su carrera musical.

Aunque aún no ha tenido presentaciones ni colaboraciones, Cynthia tiene grandes sueños y metas. «Me encantaría hacer una presentación en un lugar emblemático, como el Movistar Arena. Una vez vi una presentación de un artista solitario en un estadio gigantesco, y me puso la piel de gallina. Me encantaría experimentar esa conexión con la gente, ya sean 3 o 50 mil personas», confiesa con esperanza en los ojos.

Además de sus metas musicales, la DT también busca representar a la comunidad LGTBQ a través de su música. «La representación social es muy importante para quien crece quizá en un ambiente donde no se le permite ser y se le hace creer que lo que uno siente está mal. Yo me fui de los 17 años de mi casa por lesbiana, defendiendo mi identidad, y no fue fácil. Poder visibilizar lo que me genera vivir libremente el amor con la mujer que me cuida, que es mi lugar seguro ante mis angustias, es algo que de chica creí que no podría ser», comparte emocionada.

En cuanto a su música, nos invita a seguir sus redes para estar al tanto de sus próximas presentaciones y novedades, por lo pronto se estará presentando el 5 de Agosto a las 20:00 en un festival gratuito en Boedo 325, Almagro. «Mi próximo escalón es llegar a más gente en Quilmes. Me encantaría tocar en La Marcha del Orgullo en Quilmes, y el corazón me explota al pensar que así será este 30 de septiembre», revela con entusiasmo.

La DT es una artista valiente, auténtica y llena de pasión. Su música y su talento están destinados a llegar lejos, y sin duda se convertirá en una voz representativa y poderosa en la escena musical. Seguila en su Instagram (@cynthiaditillo) y disfrutá de su arte en su canal de YouTube.

¡No se pierdan la oportunidad de conocer a esta prometedora artista que está conquistando corazones con su música y su autenticidad!