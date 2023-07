Marcelo Agüero: «Hay un 30% de empleados municipales de Quilmes que no está trabajando»

Marcelo Agüero, cantante de la histórica banda Los Leales, es uno de los candidatos a intendente de Quilmes. En diálogo con El Progreso En Radio, aseguró que buscará «quedar en la historia» del distrito, al tiempo que fue muy crítico de las gestiones de Mayra Mendoza y Martiniano Molina.

«Quiero transformar las cosas, que se hagan mejor y más rápido, el estar cerca de la gente y ayudar al vecino, generar trabajo y solucionar el tema de la inseguridad. Quiero aportar mi granito de arena junto a un equipo importante de gente. Tengo la suerte de ser conocido y querido por la gente, porque soy honesto», sostuvo el candidato por Hacemos.

«En cuanto a inseguridad es un momento muy difícil. Estamos armando un equipo para desarrollar soluciones para el vecino, hay que generar trabajo, pensar que buscando trabajo se puede salir adelante y cambiar las cosas, yo me crié en Villa Itatí, un barrio muy humilde, y nunca se me cruzó por la cabeza salir a robar», indicó Agüero.

«Hay que reurbanizar los barrios populares, por ejemplo en Villa Itatí las calles cada vez son más angostas porque la gente sigue construyendo hacia adelante, ha crecido mucho. Me involucro en política porque creo que se pueden transformar las cosas», sostuvo quien trabajara como delegado durante años en Isla Maciel y Dock Sud, Avellaneda, antes de volver a trabajar en Quilmes.

«Necesitamos que el vecino vaya al hospital y se sienta cómodo, que pueda ir a un hospital limpio, con baños, con camas cómodas y no de los años 60», explicó respecto de la situación que atraviesan los hospitales en la región.

«Hay un 30% de empleados municipales de Quilmes que no está trabajando. Así es todos lados. Las cooperativas de trabajo tienen que tener un sueldo más elevado y el municipio debe hacerlos trabajar más. Considero que que trabajen dos horas no les sirve ni a ellos (los trabajadores) ni al municipio, entonces que les paguen más y que trabajen más horas. Tenemos que ordenar la ciudad y si el empleado municipal no entiende que tiene que trabajar, que le deje el lugar a otro, hay mucha gente que necesita trabajar».

«El sindicato arregla con el intendente y siempre son los mismos los que están tomando mate… esas cosas hay que cambiarlas. Creo que tenemos que tener un orden y darle soluciones a los vecinos», sostuvo Agüero, quien indicó que «Mayra Mendoza hizo una muy mala gestión, creo que tuvo buenas intenciones pero no supo o no pudo. Ni su gestión ni la de Martiniano Molina fueron buenas gestiones».

«Creo que los intendentes, los políticos piensan en uno y no en la gente, se corrompen y tratan de acomodar sus cosas en beneficios personales. Yo voy a cambiar con eso, porque quiero que la gente se acuerde de mi por lo bueno que fueron mis 8 años de gestión. Yo me juego mi nombre y mi apellido, porque quiero trabajar codo a codo con los vecinos»

«Hace 40 años que se dice que la ciudad que se viene con todo es Quilmes, y si te fijas hoy, Berazategui y Avellaneda, por ejemplo, están mucho más bellas que Quilmes».

