Valen Crippa, otra de las sensaciones que abre el camino de las mujeres en la música under

Por Brillitxs*

Valen Crippa es una talentosa artista independiente que está cautivando corazones con su versatilidad en diversos géneros urbanos. Nacida y criada en La Plata, esta joven de 20 años de edad trabaja en el taller de costura de su abuela para poder sustentar lo básico de su carrera musical. «Mi pasión por la música me impulsa a explorar diferentes caminos artísticos y encontrar mi propia identidad musical. Es por eso que lancé y seguiré lanzando canciones en géneros como dancehall, boombap, reggaetón y más», comparte con entusiasmo.

El año 2018 fue un punto de inflexión en la vida de Valen, cuando conoció a su padre, músico, debido a circunstancias inesperadas. «Fue un antes y un después en mi vida personal. Al año siguiente, con el comienzo de la pandemia, pasé más tiempo en su casa. Ahí encontré micrófonos e instrumentos que se convirtieron en parte de mi rutina diaria», revela. Aunque siempre le había gustado cantar, nunca lo consideró como algo importante en su vida, al menos hasta ese momento. «Durante la pandemia subía historias cantando en las redes sociales y un día me animé a dar un paso más. Publiqué mi primer cover como reel y recibió mucho amor, no solo de mis conocidos sino también de personas ajenas a mi círculo social. Eso me motivó a seguir adelante», comparte.

Valentina, quien anteriormente se relacionaba con el ambiente del rap como oyente, aceptó el desafío de su amigo «Kodde» para colaborar en una canción. «Nunca antes había escrito nada por mí misma, pero esta propuesta me animó a intentarlo. Así nació mi primer tema, ‘Para ti’, en colaboración con él», recuerda. Desde ese momento, la música se convirtió en su enfoque principal. «Me enamoré del proceso de crear música, de lanzarla y de ver cómo la gente la disfruta y me apoya. Me dio la seguridad en mí misma que tanto necesitaba. Desde entonces, no paré y actualmente es mi único enfoque», afirma con convicción.

Valen encuentra un sólido respaldo en su padre, quien la apoyó en su carrera musical desde el principio. «Él me consiguió mi primer show, en el que pude cantar frente a un público, y también mi primera entrevista. Ahora estoy aprendiendo a manejarme por mi cuenta. Viajo todas las semanas a la ciudad de Buenos Aires para participar en shows y proyectos relacionados con la música», comparte. Además, formó un equipo con los talentosos miembros de @notype.mov, su crew, con quienes está desarrollando proyectos para este año y los próximos.

A lo largo de su carrera, Valen colaboró con varios artistas destacados, entre ellos Klass, a quien conoció en el ambiente de las competencias de rap. También ha trabajado con talentosos amigos de su ciudad, como T.E.M, Novem y Gese, a quienes admira profundamente. Recientemente, lanzó su última sesión titulada «MIDNIGHT III» junto a su productor, Nach on the beat, y se avecinan estrenos.

“Falta esa energía femenina poderosa arriba de los escenarios de cada evento”

Valen tiene un sueño: representar a su ciudad y animar a otras chicas a seguir sus pasiones en el ámbito musical. «El ambiente musical está saturado de hombres, y creo que hace falta esa energía femenina poderosa en los escenarios de cada evento», asegura.

Como meta para este año, Valen anhela presentar su show en un escenario importante de algún festival, para lo cual ha estado trabajando gradualmente en su proyecto con su banda y bailarinas. «Recientemente transformé todos mis temas, incluso los inéditos, en un formato de banda. Estoy trabajando con músicos jóvenes y talentosos como Esteban Silba en la batería, Juan Calvo en el bajo, Jeremías Salice en la guitarra, y las coristas Sofía Panne y Ailin Zara», revela entusiasmada.

Valen también tiene sueños de colaborar con reconocidas artistas como Nicki Nicole, Milo J y María Becerra, a quienes admira profundamente por su talento. Desea que lleguen a conocer su música y disfruten de sus propias creaciones.

Los seguidores de Valentina Crippa tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo el 7 de julio en Trappink, un evento organizado exclusivamente por mujeres. Valen actualiza constantemente las fechas y detalles de sus presentaciones en su cuenta de Instagram @valen.crippa (HACE CLIC ACÁ). También se puede encontrar su música en plataformas como YouTube y Spotify con el nombre artístico CRIPPA.

Valen Crippa está dejando su marca en la escena under con su talento, pasión y determinación. Desde Periódico El Progreso estaremos atentos a su crecimiento y al impacto que confiamos seguramente generará en la industria.