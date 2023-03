51 estudiantes de Berazategui visitarán la NASA para vivir una particular experiencia en la industria aeroespacial. El viaje es parte del proyecto que la institución trabaja desde hace 12 años con sus estudiantes.

Entre el 22 al 29 de abril, alumnos de quinto y sexto año del Colegio Río de la Plata Sur, de Berazategui, viajarán a Florida, Estados Unidos. Allí visitarán universidades y realizarán talleres relacionados con Ciencia, Matemáticas, Tecnologías e Ingenierías (STEM, por sus siglas en inglés) en el Orlando Science Center y visitarán el Centro Kennedy, uno de los centros espaciales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Los participantes realizarán actividades coordinadas por el departamento de Inglés, Innovación y Bienestar, y también se entrenarán para viajar al espacio: “En realidad no vamos a vivir la experiencia de gravedad cero porque no se puede realizar con menores de edad, pero los estudiantes, van a probar trajes simulados de astronautas, manipularán objetos y comida propias para llevar al espacio, y resolverán desafíos diseñados con fines educativos, entre otras tareas”, explicó a Juan J. Herbin, Director of Innovation and Wellbeing del colegio.

Además, los estudiantes aprenderán sobre la historia de la NASA, reflexionarán a través de dinámicas sobre lo difícil que es cambiar el mundo y vivirán en primera persona lo que han estado trabajando desde sus 14 años en el colegio.

Si bien este tipo de viajes es optativo, 51 de 60 estudiantes serán quienes lo realicen, un porcentaje bastante ato. El itinerario se enmarca en un programa llamado NASA, que el colegio tiene desde 2011, y que comienza en tercer año con horas exclusivas dedicadas a la enseñanza sobre el presente y futuro de la exploración espacial.

LEE TAMBIEN: Fue a la guardia del Hospital Evita Pueblo y se encontró con una triste realidad

“Dentro de este plan, los alumnos desarrollan proyectos como el estudio de las condiciones para la colonización en Marte, sumado al prototipado, programación y armado de un Vehículo Espacial (Rover) que realizan en las clases de Robótica y Programación, el cual a fin de año tendrá el desafío de andar sobre el “terreno de Marte” hecho en maqueta”, indicó el propio Herbin. Fue la vicedirectora de Inglés de Primaria y Profesora del programa NASA, Valeria Juárez, quien se especializó en temas vinculados a Marte para poder enseñar sobre este planeta.

Según el directivo, entrevistado por el sitio La Nación, el objetivo del colegio es “generar contenidos significativos para que los niños aprendan más y mejor articulando distintas áreas”. Con el proyecto NASA esto se logra, ya que a lo largo de los proyectos se aprende sobre numerosas asignaturas. Detrás de este proyecto innovador como El Río de La Plata Sur está Magdalena Ries Centeno, directora general y fundadora del colegio.

Cabe mencionar que Argentina cuenta con una industria aeroespacial que se ve condicionada por un problema global: la escasez de talento. En un contexto en el que tanto organismos privados como estatales necesitan contar con un mayor número de perfiles, Herbin comenta que, tras la última edición del viaje que su colegio realizó a Florida, cuatro alumnos se inscribieron en la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de la Plata.

LEE TAMBIEN: Faltan profesionales en las salitas de Berazategui

“También hay otros egresados que, luego de participar en el proyecto NASA, estudian Ingeniera en informática y carreras relacionadas con la sustentabilidad”, menciona el entrevistado. Y suma: “De todos modos, lo importante no es preparar a los alumnos con la orientación que nosotros queremos, sino estimularlos y darles las herramientas para que puedan tener un desarrollo profesional pleno, por eso lo ideal es trabajar por proyectos, ya que este sistema permite desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la habilidad para trabajar en equipo, por mencionar solo algunos”.

En la cuenta regresiva para el próximo viaje, Herbin ya piensa en la edición 2024: “Vamos a trabajar para sumar visitas a empresas aeroespaciales privadas para enriquecer aún más la experiencia del viaje”.