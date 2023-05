Dyla No Sleep: el ‘Dealer’ del ritmo y su música adictiva»

Por Brillitxs*

Su nombre es Ezequiel, pero lo conocen más por el nombre Dyla. Tiene 25 años y es de Quilmes, aunque sus primeros 10 años los vivió en un campo en Hudson.

Dyla trabaja en un taller mecánico, pero su pasión es la música. A sus 12 años conoció el Freestyle, y fue en ese momento que supo que podía hacer música. Si bien nunca fue muy competidor (cuando lo hizo, unas no más de 4 veces, no fue muy bueno, asegura), es hasta el día de hoy que se la pasa rimando en su cabeza casi constantemente.

Cuando le preguntamos por qué eligió el camino de la música sobre cualquier otro, se sinceró: “Lo que me hizo seguir éste camino no es ni más ni menos que lo que me pide el alma, porque es lo que más disfruto hacer, y creo que si lo abandonara y me dedicara a otra cosa, por más que me vaya muy bien en ese ámbito, nunca voy a estar satisfecho, porque lo que más amo en la vida es hacer música”.

Dyla asegura haber tenido mucha gente que lo apoyó en su camino, pero cree que sin duda su mayor apoyo y sostén es él mismo: “Si no fuese por mi fuerza de voluntad y mi convicción de que esto es lo que tengo que hacer, ya lo hubiese abandonado, pero seguimos en busca de ese sueño hermoso”, explica.

DE CERO

Dyla hace música hace muchos años. Sin embargo, eliminó una gran parte de su producción anterior debido a que empezó a hacer música con Chaino OTB, con quien pudo plantearla desde un lugar más maduro y profesional, con letras con las que se siente más representado. De hecho, su primer EP con el productor se llama “De Cero”, haciendo referencia a ésta nueva etapa. En esa producción se encuentran temas como “Buscando el after”, “Problemas” y “La misma mierda”.

Hace 9 meses lanzó su segundo EP, “Dulce Agonía”, que muestra una faceta más romántica con 4 temas, de los cuales “Ready” fue en colaboración con “Big Mala”, y “Mil y una” fue en colaboración con el “Mono Mieres”. Los temas restantes se llaman “¿Qué me dirías?” y “Mientras bailamos”.

KARMA

Éste jueves 18 de Mayo, Dyla estrenó su nuevo EP de tres temas llamado “Karma”, de la mano de Chaino OTB en la producción y con su nueva banda formada en cuarentena “No sleep club” ,que llena a la nueva propuesta de un sonido funky innovador.justamente con esta formación se preparan para presentarse en vivo en breve, como ya lo supieron hacer anteriormente en el Club Tucumán, donde agotaron localidades.

Sin lugar a dudas Dyla y su No sleep club nos tienen grandes propuestas a futuro y un camino lleno de música y promesas increíbles. Esperamos que su ascenso al mainstream sea lo más pronto posible y puedan llenar los más grandes escenarios. Mientras eso ocurre, desde Periódico El Progreso acompañaremos su carrera en cada paso, disfrutando mientras tanto de su nuevo EP.

