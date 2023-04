Beatriz Domingorena: «El dengue ha llegado para quedarse»

Beatriz Domingorena, Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación, habló con el Programa El Progreso en Radio (sábados de 10 a 12 hs. en FmCiudad 90.7), acerca de Bosques, Ley de Humedales, las políticas públicas llevadas a cabo, el futuro del PJ y las elecciones de este año, entre otros temas.

En primer lugar, Domingorena resaltó que «la Provincia de Buenos Aires presentó su plan de gestión de bosques nativos para, obviamente mejorar esta cuestión de números, pero sobre todo apoyado en otras políticas no solamente la ley de bosques. Hay una ley federal que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos que es importante, pero a mí me gusta siempre resaltar que hay un programa que va en paralelo y que no es tan añejo, de hace unos años y que ahora se está poniendo en práctica, que es de fomento económico a aquellos provincias que conservan sus bosques nativos con prácticas y proyectos innovadores. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Las provincias se juntan, se les dan fondos económicos por conservar sus bosques nativos y esto se da a las comunidades para que presenten proyectos de conservación».

«Esto es importante, tanto como la ley misma, porque lo que genera es una vida en razón del bosque nativo. Comunidades organizan prácticas sostenibles de ese bosque, de esas comunidades, hace poquito nosotros estuvimos en Formosa con mujeres rurales trabajando estos proyectos. Entonces, esta plata no solamente llega al Estado, sino que llega a la comunidad en sí y pueden trabajar. Entonces, no solamente generamos una fuente de empleo, sino que también una conciencia ambiental», explicó Domingorena.

La funcionaria se refirió también a que «Claramente hay una intencionalidad desde la economía, desde la mirada que no es ingenua, ese discurso de que nada me importa y que el cambio climático no existe y que la economía tiene que ser liberal y no sé, vamos a estar todos dolarizados, hay una clara intencionalidad también de sectores de poder ahí atrás. Ahora, esto a veces, cuando digo de irresponsabilidad de ciertos medios, no se habla así, no se sincera de esa manera, sino pareciera como que vienen a mostrarnos la solución de algo que no supimos ver. Y esto no es una solución, para mí es un atraso, pero bueno, respeto a aquellos que sientan empatía por estos sectores, para mí en lo particular no han demostrado, porque ahora se llama, como lo mencionaste, el candidato, pero han venido solapados con otros nombres y no han demostrado capacidad de poder gobernar o sostener esas ideas. Y sobre todo, lo que más me preocupa, porque esto no tiene que ver con una cuestión de egos y de pensar diferentes o iguales, sino de capacidad de resolver los problemas».

Profundizando respecto del cambio climático, Domingorena indicó que actualmente «Tenemos altas temperaturas y eso influye, influye muchísimo en lo sanitario, influye mucho en lo ambiental y lo vemos traducido en enfermedades, en este dengue que se ha extendido, que en otras fechas hablábamos en una época más estival y ahora estamos con campera y estamos hablando de acciones preventivas con respecto al dengue».

En ese sentido, precisó que «Hay que hacer mucha acción preventiva en esto, uno que también es varelense y que obviamente abraza las políticas públicas que se realizan en esta región del conurbano, una de las grandes políticas fuertes que se impulsan tienen que ver con el dengue, con las acciones preventivas, que ha venido para instalarse, lo hemos vivido el año pasado y este año gracias a que no se han frenado esas acciones, no hemos aumentado en tanta cuantía».

Respecto del panorama político actual, expresó que «La bajada de Macri ha generado también una discusión fea que se ha traducido en términos personales dentro de ese espacio político. No lo van a ver dentro del ámbito del Frente de Todos y de Todas. O sea, van a ver diferencias de posiciones, pero no van a ver un ataque de aquellas personas que vengan más arraigadas a Alberto, al actual presidente, con respecto a Cristina. O sea, eso no lo van a ver. Quizás lo que se potencia es una opinión que nace más de otros sectores que de los propios».

Domingorena explicó también que «Hay un llamado del pueblo también, de la sociedad, que siempre hay que saberla escuchar. Yo creo en los acuerdos, en los consensos, creo en el gran esfuerzo que ha hecho la gestión actual de nuestro actual presidente, formo parte también de una gestión a nivel nacional, en la que se ha convocado ahora, que veo que le ha tocado también momentos muy críticos para llevar a cabo una gestión, y que se están haciendo muchas cosas, pero también nos atraviesa una crisis económica que tiene que ver no solamente con nuestro país, sino también con la región, y creo en la construcción de consensos».

En ese sentido, remarcó que «Yo, por naturaleza, tengo un positivismo extremo, y pienso que va a haber acuerdo, que va a haber consenso, que vamos a tener la mejor fórmula como espacio político, y que no hay que tener miedo a si hay pasos intermedios o no, que no dependen de uno. Al final lo que se va a priorizar es la mejor fórmula para poder gobernar».

Por último, volviendo a lo ambiental, hizo referencia al cambio de conciencia respecto de políticas ambientales, al indicar que en los últimos años «Han cambiado las formas de producción y desarrollo, cosa que antes no sucedía, por eso estos números que impactan en lo que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos, o sea que se han generado prácticas que han ido en desmedro de estos bosques nativos. Hoy hay un respeto más fuerte, primero a nuestras comunidades originarias, a nuestros pueblos indígenas, hay un trabajo que se hace con estas prácticas ancestrales, son los que más entienden en materia de bosques nativos, y esto hay que ponerlo de resalto, esta es una realidad de nuestras provincias de norte a sur y de este a oeste, que se empieza a dar y que se empieza a respetar, y esto tiene que ver con el avance normativo, tiene que ver con el avance políticas públicas diferentes»

