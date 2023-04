La drástica decisión que tomó Julio López por la inseguridad en Plátanos

El periodista especializado en ciber crimen y delitos informáticos Julio López habló con El Progreso en Radio (sábados 10 a 12 horas en FM Ciudad 90.7) acerca de su decisión de irse de Plátanos, donde vive con su familia, a Chascomús.

Acuciado por los constantes hechos de inseguridad que se viven en el distrito desde hace años, López, reconocido por su trabajo en el canal de noticias TN y en radios nacionales, sostuvo que «Yo soy de Plátanos, amo Plátanos, pero se volvió tan inseguro que tomé la decisión de irme».

«Como no tenemos el dinero para vivir en un barrio cerrado, y no me gusta lo que está pasando, entonces dijimos hace un tiempo de irnos a vivir a Chascomús», explicó el periodista, que agregó que «Todo lo que amaba de Plátanos se perdió. Hoy no me imagino viviendo en otro lado que no sea el sur, y tengo que irme a vivir a Chascomús porque acá está terrible, muy picante», remarcó.

En ese sentido, López asegura que «En Berazategui duele mucho ver los hechos de inseguridad» y que «ya con 47 años no puedo perder la tranquilidad, que hoy es lo que nos está impactando».

Por otro lado, el periodista remarcó una situación extraña que se está dando en Chascomús, a la cual legó por empezar a interiorizarse en el día a día de ese lugar: «En Chascomús me suscribí a todos los medios locales, y empecé a notar que había muertes de gente de 20 0 30 años y siempre con comentarios de tomó una drástica determinación».

«Y nadie habla, pero los medios debemos hablar de suicidio, con reglas claras, porque quizás la población necesita ayuda y ahí tiene que estar el estado. Veo que en otros lugares del interior pasa algo similar», sostuvo, alarmado por la ola de suicidios que afectan desde hace meses a la ciudad, ubicada a 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ

El Progreso en Radio, con Eduardo Gómez y Gustavo Pulido, todos los sábados de 10 a 12 por FMCiudad 90.7