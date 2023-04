Martiniano Molina, al oficialismo: «Por qué no se dejan de joder y se ponen a trabajar?»

En una extensa entrevista con El Progreso en Radio (Sábados 10 a 12 en FMCiudad 90.7), el diputado provincial y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se refirió a la actualidad del distrito, sus aspiraciones para volver a gobernar el distrito y el panorama político de cara a las elecciones de este año. Además, cargó fuerte contra el oficialismo.

«No hay más jefes políticos; el jefe político es el vecino y los vecinos se tienen que empoderar a través de la participación, porque si no hay participación ciudadana no hay control: hay que exigirle a los funcionarios que den la cara, que nos expliquen qué están haciendo», sostuvo Molina durante la entrevista, en la cual confirmó que es precandidato a intendente de Quilmes.

El actual diputado provincial de Buenos Aires por la Tercera Sección Electoral, y referente de Larreta y Santilli, indicó que en el actual gobierno «Ponen a los delincuentes con los mismos derechos que un ciudadano que se levanta a laburar, a llevar a los pibes a la escuela. Y no es así, los vecinos están hartos», sostuvo, al tiempo que recordó que «Lo vivimos con la muerte del colectivero en La Matanza» y graficó: «Imagínate la desconexión que tienen con la realidad que el ministro (NdR: Berni) se comió una trompeada tremenda, que no la apoyo porque estoy en contra de la violencia, pero eso habla de la desconexión que tienen, incluso urdiendo un complot de la oposición… ¿Por qué no se dejan de joder?», se preguntó.

«Venían a resolver los problemas económicos, a que vuelva el asado, a llenar la heladera, pero la verdad que todo lo que dijeron que iban a hacer no solo no lo hicieron sino que lo empeoraron», expuso Molina respecto de la crisis económica que atraviesa el país.

En referencia a la situación que observa en Quilmes, Molina destacó que «En las reuniones con los vecinos, lo primero que les pregunto es si todos los problemas que nos traen se los pudieron transmitir a alguien, y nos dicen que nadie va a escucharlos y darles una respuesta».

Al mismo tiempo sostuvo que «Todo lo que estamos viendo son parches, estamos cansados de ver carteles en Quilmes diciendo que hay mil cámaras, el gobierno que más obras hizo, la verdad es que no las vemos, ¿Donde están? yo camino y ando en bici por Quilmes, voy por todos lados, y vivo en la ribera, no me fui de ahí… y cuando vemos estos parches constantes lo único que vemos es más preocupación, porque no tenemos información de lo que está pasando, de los hechos de inseguridad, de nada», expuso.

«Nos tienen preocupados todos los días, los robos, los motochorros, y es alarmante que el gobernador de la provincia y los funcionarios municipales no hablen de esto. Se necesita un trabajo que respalde a la policía para que la policía haga su trabajo», aseguró Martiniano Molina, que se preguntó «¿Cómo la gente se va a sentir protegida?».

Al mismo tiempo, Molina indicó que «Nadie nos cuenta cómo bajar el gasto, cómo mejorar la situación económica, la inflación que nos destruye todos los días. Hoy una vecina me decía que no llega al día 15, que no come carne… de esto se tienen que hacer cargo porque han prometido de todo y no han cumplido absolutamente nada», enfatizó.

Por otra parte, el diputado provincial se preguntó «¿Por qué dejaron de hacer los corredores seguros?, nosotros hicimos 70, así tenes a la policía recorriendo y dando la cara», al tiempo que sostuvo que «los policías, en off, nos dicen que este gobierno no los respalda, que estos funcionarios defienden más a los delincuentes que a nosotros, a los ciudadanos».

Precisamente sobre su contacto con la gente, el vecino de a pie y los trabajadores, remarcó que es de todos los días, ya que «Desde que perdimos la elección no dejé de caminar mi ciudad»; en ese sentido indicó que «los vecinos viven una situación de abandono, de no presencia de los funcionarios en sus barrios, en la calle y dando respuesta a los problemas, que ya los conocemos, sabemos que son gravísimos, que no hay soluciones mágicas, como dice Horacio: esto es un trabajo en equipo que hay que hacer, pero hoy estamos viendo justamente lo contrario ¿no?».

Finalizando la entrevista con El Progreso en Radio, Molina se refirió a que «Hoy vemos que un ministro de seguridad nacional que continúan las peleas con el ministro de seguridad provincial; algo que ya nos había pasado con la ministra anterior, vuelve a pasar con este, y la verdad es que no se resuelven así los problemas, se resuelven laburando y llevando adelante un plan, un plan que se ejecuta y se sigue y se controla», aseguró.

