Ángela Navarro con El Progreso: «La gente de Berazategui estuvo muy al pie del cañón»

Angela Navarro habló en El Progreso en Radio (sábados 10 a 12 en FMCiudad 90.7) sobre su paso por La Voz, su presente y futuro como una de las voces revelación de la nueva música argentina y su relación con Berazategui, su ciudad.

La artista contó cuáles fueron sus sensaciones durante su participación en La Voz, donde fue finalista, y el cariño que la gente de Berazategui le hizo sentir. «La gente de mi barrio y de Berazategui estuvo muy al pie del cañón durante el reality y siempre se lo voy a agradecer; Es inmenso el agradecimiento para ellos porque me abrazan y me brindan su amor siempre», aseguró.

Navarro también habló de cómo cambió su vida con el reconocimiento en la calle: «Nunca me pasó de decir que no voy a un lugar porque la gente me va a reconocer; creo que entré a La Voz un poco también por eso, para sentir el cariño de la gente. Voy a un lugar y me saludan, me felicitan por lo que hago, y eso me encanta, es la parte más hermosa de mi vida como artista y como persona también», aseguró.

Al mismo tiempo se refirió a su relación con Lali Espósito, con quien «es muy fácil generar empatía» ya que «es una súper persona, muy talentosa; crecí mucho como artista y como persona gracias a ella; eso habla muy bien de lo que es, porque el que la conoce de cerca sabe de lo que hablo, es una persona muy transparente», expresó, al tiempo que remarcó que «tanto ella como La Sole son personas que vivieron muchas cosas y tienen un lado humano que no se pierde».

Ángela también hizo referencia al panorama cultural de Berazategui y a la escena de artistas que tiene la ciudad. En ese sentido sostuvo que, si bien «Hay que golpear puertas», Berazategui «es un lugar muy cultural» donde «se hacen muchas actividades», al tiempo que destacó que «desde el municipio se apoya la cultura mediante un gran trabajo, con varios eventos como el Bera Rock por ejemplo».

Además, Navarro indicó que «Hay muchos artistas under en Berazategui; creo que está bueno que se conozca y se sepa la gran cantidad de artistas que hay en Bera. Es muy importante que medios como El Progreso den espacio a estos artistas y yo les agradezco a ustedes por ello», manifestó.

Por último, la cantante adelantó que está trabajando en material nuevo, con composiciones propias, y dijo que, si bien «no puedo adelantar mucho», próximamente «van a saber la fecha de lanzamiento» del nuevo álbum, en el que busca «Contar lo que soy y lo que pasé en mi vida, creo que ésta Ángela nueva se va a ver reflejada ahí. Estoy muy feliz porque se ve mucho lo que soy y lo que quiero contar en mis canciones», cerró.

LA ENTREVISTA COMPLETA: