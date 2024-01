Vecinos de Bernal protestaron por el aumento de tasas municipales en Quilmes: «Es una locura»

Unos 80 vecinos se convocaron en Bernal para rechazar el aumento de tasas municipales en Quilmes, al aducir que se trata de «una locura» y que resulta «impagable» para una gran cantidad de familias.

Más allá de que el aumento aprobado y anunciado oficialmente sería de hasta un 130%, algunos contribuyentes recibieron la nueva boleta de tasas municipales con aumentos por encima de ese número. Una vecina aseguró ante los presentes que «Yo pagaba 2.000 pesos de tasas y ahora me vino 11.000 pesos, es una locura. No se puede pagar eso», indicó.

Otro de los vecinos presentes se mostró enojado con esta decisión del municipio de «castigar a los que menos tenemos». En ese sentido, indicó que «A mi me vino una boleta con casi 300% de aumento, siendo jubilado. ¿Cómo hago para pagarla? no me sobra nada; no sé qué hacer», expuso.

Cabe recordar que a fines de diciembres, el municipio de Quilmes aprobó, a través de sus concejales y y mayores contribuyentes, un aumento de hasta 130% en las tasas para este año. La norma, que autoriza al ejecutivo a realizar ajustes trimestrales, fue aprobada por la mayoría oficialista y rechazada por la oposición, que criticó el accionar del gobierno local.

Para la aprobación de la norma, el bloque del Frente de Todos, mayoría en el HCD quilmeño, dejó ver que durante 2023 «sólo» se aplicó un incremento del 60% en las tasas. En por ello que ahora aplicarán un incremento que desde la oposición plantean como «exorbitante» e «impagable» para los vecinos, quienes «desde hace años vienen padeciendo la inflación y la pérdida del poder adquisitivo».

Una de las voces en contra fue la de la concejal Patricia Capparelli (del bloque Juntos), quien consideró que dicha ordenanza «aplica un aumento del 130 por ciento en las tasas a partir del 1° de enero del 2024, y establece un reajuste trimestral de acuerdo a la indexación, lo cual realmente es terrible, debido a la situación económica por la que está pasando el país”.

“Me podrían decir los concejales del oficialismo que la Intendente reflejó en la Ordenanza la indexación que tuvo el país. De acuerdo, pero no se olviden que esto lo dejó el gobierno ‘nacional y popular’ del cual forman parte. Por lo tanto y debido a que no estoy de acuerdo, porque considero que la situación por la que atraviesa el país sumamente difícil, es que voto negativamente”, sostuvo la edil.