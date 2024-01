Mayra Mendoza: «No nos vamos a someter a un insensible al que no le importa el sufrimiento de las personas»

“Este 24 de enero el pueblo de Quilmes va a estar presente en la calle para ponerle un freno al DNU y el proyecto de ley que llevan la firma de Milei y la sombra de Macri”, aseguró la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en referencia a la marcha convocada por la CGT para el miércoles próximo y llamó a las y los quilmeños a sumarse al encuentro de forma pacífica.

La jefa comunal, cuestionada en las últimas horas por vecinos del distrito a raíz del aumento de las tasas municipales, destacó el malestar general por las subas de los precios de los alimentos, de la salud y del transporte público, que impactan directamente en la gente: “El precio de la carne o la posibilidad de que directamente no haya en los mostradores, por la habilitación para la exportación de todos los cortes; o el del transporte, que hoy ya subió de 80 a 100 pesos; todo esto impacta en la vida de todos y no hay solo un sector perjudicado, sino toda la sociedad argentina. Quiere romper los lazos que nos vinculan como comunidad.”

Al mismo tiempo, Mendoza aseguró que “No nos vamos a someter a un insensible al que no le importan el sufrimiento ni la vulnerabilidad de las personas», y llamó a los vecinos de Quilmes a manifestarse: “Con este panorama, sin un Estado que nos cuide, que esté presente, hay que salir a la calle. No solo quienes están organizados, sino la sociedad en su conjunto, toda la comunidad. Les pido que, por favor, no se queden de brazos cruzados esperando que esto se solucione. Hay que manifestarse pacíficamente, respetuosamente, porque lo que está en juego es el presente y el futuro de todos.»

Paralización de la obra pública en el distrito

“Como intendenta y con respecto al municipio, la eliminación del financiamiento a las obras públicas va a dejar parados los trabajos que se están ejecutando en el Acceso Sudeste, la bajada de la autopista, el nuevo hospital, los polideportivos, las nuevas escuelas y todo lo que teníamos diagnosticado y relevado, que era necesario hacer y que habíamos comenzado y que se va a ver interrumpido por esta decisión”, sostuvo la intendenta con respecto a otra de las medidas que impulsa el presidente Milei.

Por último, la referente de La Cámpora criticó también “la enorme devaluación, que perjudica seriamente a las familias de clase media y baja en beneficio de unos pocos grupos de poder”, además de los temas del DNU vinculados a la ley laboral “que dejarán a los trabajadores sin herramientas para defenderse” y la dolarización, que, “además de empobrecer seriamente a los argentinos, es la moneda del narcotráfico y que hoy tiene como ejemplo latente los padecimientos y la violencia que sufre Ecuador. No podemos llegar a eso en Argentina.»