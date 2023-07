Larreta lanzó la campaña con Julián Amendolaggine en Berazategui

En un acto repleto, el precandidato a presidente visitó la ciudad y se mostró con la lista local.

Horacio Rodriguez Larreta se hizo presente una vez más en Berazategui, en esta oportunidad para encabezar el acto de lanzamiento de la lista que tiene a Julián Amendolaggine como precandidato a intendente.

Con la presencia de distintos dirigentes de la Provincia, como el candidato e intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, Silvia Lospennato, Florencia Arietto, Martiniano Molina, Maximiliano Galucci -Avellaneda-, Agustina Serrano -Almirante Brown- y Pablo Juliano -La Plata-, Larreta dijo: «La Argentina le tiene que decir basta a todo lo que hoy no nos permite progresar. Basta de inseguridad, basta de inflación, basta de que los chicos no aprendan en las escuelas. Estamos convencidos de que vamos a cambiar nuestro país para siempre».

En el encuentro, Amendolaggine presentó a su lista, con la que intentará destronar a Mussi luego de 35 años: «Este es mi equipo. Con la doctora Massimino, Talo Reguera, Isabel Muñiz y todos los que nos acompañan vamos a trabajar para que los vecinos estén orgullosos de Berazategui», indicó.

«La lista tiene a grandes personas y precandidatos a concejales como Marcelo Ibarrola, Karina Steckler, Andres Diaz, Griselda Gimenez, Marcelo Madrid, Silvia Valdez, Adrian Frias, Flavia Galarraga y Enrique Ponce. También nuestros Consejeros escolares, Miguel Angel Puppo, Viviana Alvarez y Pablo Gomez conforman este gran equipo», continuó Amendolaggine en el escenario, donde también estuvo el precandidato a Senador Provincial Nicolas Terrera.

Por otra parte, los ex candidatos a Diputados, Nancy Cristaldo y José Luis Tirao, con la concejal Diana Paterno, fueron parte de la foto final, que marcó el inicio de la campaña local ante decenas de vecinos, y quizás, el fin de la hegemonía del Mussismo.

«En Berazategui también se puede»

Larreta detuvo su recorrida en 14 y 148 para hablar con la prensa, que lo consultó sobre algunas propuestas de gobierno. En ese sentido, el candidato de Juntos por el Cambio aseguró que «El mundo necesita alimentos, necesita el gas y petroleo de gas que tenemos en Vaca Muerta, y la reconversión energética que se está haciendo, el mundo necesita el litio y el cobre, con eso vamos a duplicar las exportaciones argentinas».

Al mismo tiempo, explicó agregó que el país «necesita estabilidad, un tipo de cambio único, abrir mercados para que nuestros productos se vendan».

Respecto de su recorrida por las calles del centro de Berazategui, manifestó que «La gente de Berazategui es muy receptiva con nosotros, contamos nuestras propuestas y con actitud positiva, voy a cada lugar de la Argentina y aprendo mucho».

«Hoy los jubilados tienen una jubilación de hambre, no pueden alquilar, no pueden comprar medicamentos», sostuvo el actual Jefe de gobierno porteño. «Vamos a recomponer la jubilación frenando la inflación», agregó.

«Lo más importante es la unidad, yo no hago cuestionamientos personales», indicó respecto de lo que ocurre con las listas internas de Juntos por el Cambio.

«Los comerciantes de Berazategui nos hablan de la inflación, del crecimiento de la inseguridad y el miedo que tienen. Me crucé con personas que me dicen que las escuelas se caen a pedazos, que el gobierno provincial no atiende esos problemas».

«En toda la provincia hay convicción de cambio, hemos ganado en lugares donde tradicionalmente estaban los mismos», remarcó Larreta, que finalmente cerró comentando que «acá en Berazategui también se puede, trabajamos con Julián, que está muy involucrado en nuestro equipo de trabajo, por eso estoy convencido de que vamos a ganar».