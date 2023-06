La mamá de L-Gante habló de la salud de su hijo, que sigue detenido en Quilmes

La detención de L-Gante

«También me preguntó quiénes estaban (acompañándolo). Yo le decía anécdotas del fogón, del día a día. No me puse a hablar ‘esto es verdad, esto es mentira’. Eso lo dejaremos para después, para cuando salga. No es momento de que yo entre a verlo y le pregunte qué pasó», comunicó la mamá de L-Gante, anhelando la libertad de su hijo.

Cabe recordar que L-Gante fue arrestado el martes pasado en su casa del country Banco Provincia por la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense.

Según testimonios en la causa, varios de los integrantes del grupo que acompaña a L-Gante, conocido como La Mafilia, tuvieron un altercado con un grupo de personas, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico, a la salida de la discoteca. “En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron fuentes del caso.

Cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino. “El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron investigadores del caso.

Luego, condujo unas pocas cuadras. Dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”. Así, asegura un investigador, “los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”.