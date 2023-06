El futbolista Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género

El futbolista de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado nuevamente por violencia de género en las últimas horas. La víctima, su expareja, pidió ayuda a través de las redes sociales y solicitó, por el mismo medio, una «medida cautelar» urgente.

La causa la lleva el Juzgado de Familia N 10 de Lomas, según dijo. Desde el club del Sur confirmaron que la denuncia fue recibida y se activó el protocolo. Tal como este indica, en las próximas horas se pondrán en contacto con la denunciante y a disposición para acompañarla a través del proceso judicial.

«Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicólogica y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo, le hice dos denuncias. Una en 2019 y otra hace unos días. A mí ya me cagó la vida, me la arruinó», comenzó el comunicado en sus redes sociales la joven.

En Instagram, la mujer continúa: «Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada, hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en cas, de carnicero, y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba». Y añadió: «Iba a la pieza de Beni (el hijo de ambos) y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima. Pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación, para seguir torturándome».