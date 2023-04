Jey Mammón se fue del país: «Necesito relajar la cabeza»

Luego de la denuncia por abuso sexual de un menor, Jey Mammon tomó la decisión de irse del país. “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, dijo en un corto diálogo con el programa LAM.

“Es la primera vez que te expones así a la gente, ¿Tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?”, quiso saber el periodista que lo interceptó en el aeropuerto de Ezeiza.

“Me ves así solo… frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, respondió el ex conductor de La Peña de Morfi antes de partir rumbo a España.

Al ser consultado sobre su vínculo con Telefe, Jey Mammón indicó que “No hay recisión y no te voy a decir más nada”. Frente a la insistencia del cronista, Mammón se limitó a decir: «Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”.

