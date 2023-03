Jey Mammón publicó en sus redes sociales un video en donde se refirió a la denuncia en su contra por abuso sexual. El artista aseguró que tiene la necesidad de «gritar» lo que está atravesando.

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló al comienzo.

“Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”, agregó.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, añadió, antes de relatar su versión sobre el encuentro con Lucas Benvenuto.

Cabe recordar que el conductor de Tv fue suspendido por Telefe, canal en donde conduce el programa «La Peña de Morfi», luego de que un joven lo acusara por abuso sexual. El artista emitió en un primer momento un comunicado en donde se defendió de esas denuncias públicas.

En ese sentio, Jey Mammón adelantó que, bajo el patrocinio de Fernando Burlando, irá a la Justicia. «Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. Quiero dejarlo bien en claro. No quiero un pacto, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”. Y para finalizar, con la voz quebrada dijo: “Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias”.

El descargo de Jey Mammón tras la denuncia en su contra por abuso sexual