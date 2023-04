Fernando Pieroni: «Hay que inculcar desde las escuelas sobre el cuidado de los animales»

El activista y proteccionista Fernando Pieroni habló con El Progreso en Radio (sábados 10 a 12 por FM Ciudad 90.7) sobre sus comienzos como militante por los derechos de los animales, sus preocupaciones por la falta de políticas serias al respecto en nuestro país y el rol que juega el nacimiento de su primera hija en la búsqueda de un mundo mejor.

Pieroni, vecino de Berazategui que desde hace años realiza un incansable esfuerzo por rescatar animales que son víctimas de maltrato, contó que no trabaja solo y que actualmente son unas 9 personas las que trabajan en conjunto para llevar adelante todo lo que incluye un operativo de rescate: desde trasladarse al lugar, sacar al animal del lugar donde es sometido y luego llevarlo a uno de los centros que tienen en La Plata, Berazategui o la Ciudad de Buenos Aires.

Trabajo en equipo

Secciones de este artículo







“Actualmente somos 8-9 personas que hacemos una caja chica para los gastos, es dinero que sale de nuestro bolsillo. Por ahí dejamos de comprarnos, no sé, dos pantalones, y esa plata la usamos para el combustible o para comprar insumos, porque tenemos una pequeña farmacia también”, cuenta Fernando. “Los veterinarios no cobran, por ejemplo, y trabajamos con muchos porque tratamos de que cada animal tenga su atención veterinaria», indicó.

Pieroni explicó que su activismo comenzó luego de hacer un viaje por Asia que lo cambió por completo: «Tuve la suerte viajar por el mundo y uno de esos viajes fue por Asia, donde estando en China puede visitar un festival en el cual sacrificaban perros y gatos para comerlos; cuando presencié eso mi cabeza hizo un clic muy fuerte. Entendí que nosotros hacemos lo mismo con otros animales: ovejas, toros, gallinas y demás”, sostuvo.

“Cuando volví al país tuve la oportunidad de rescatar dos toros que vivían en condiciones de hacinamiento terribles; pude conectar con este tipo de animales y puedo decir que no es nada lejano a lo que es un perro o un gato. Ahí empecé a fortalecer mi activismo y a rescatar estos animales, que tienen los mismos derechos que cualquier otro”, explicó Pieroni.

Respecto del rol que juega el Estado, Fernando aseguró que «Hay una ausencia increíble en un montón de cuestiones: desde los perritos en las calles que no se castran, por ejemplo. De ahí para arriba, todo, como animales de granja a animales de zoológicos”, indicó, en tanto que agregó que “Este año me propuse sacar animales de los zoológicos y en menos de un año saqué tres, algo que parece imposible. Si yo, que soy un don nadie, lo puede hacer, el Estado también puede. Lamentablemente para el Estado los animales están en el puesto 48 de sus prioridades, por eso trato de concientizar y que empiece a sonar cada vez más el tema”.

«Inculcar desde las escuelas»

Para Pieroni «Hay un montón de cosas para cambiar. Lo más rápido para que esto cambie es la educación, empezar a inculcar desde las escuelas sobre el cuidado de los animales, que no es bueno ver a los animales en una jaula sino que hay que verlos en sus hábitats naturales», expresó, al tiempo que indicó que «De a poquito lo vamos cambiando; soy bastante positivo, creo que esto no viene cada vez peor, sino que viene mejorando de a poco».

Por último, Fernando se refirió a su reciente paternidad con la llegada de su primera hija: «Cuando mi pareja estaba embarazada no caía en la situación, sí cuando nació mi hija; creí que me iba a acobardar un poco pero me di cuenta que me dio mucha fuerza. Necesito y quiero que ella vea un mundo completamente diferente respecto del que yo estoy viendo con los animales y el medioambiente», cerró.