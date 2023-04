Berazategui | Condenaron al asesino de Lautaro González

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Quilmes condenó a la pena de 12 años de prisión a uno de los dos hermanos acusados por el crimen de Lautaro González. El otro imputado fue absuelto, aunque condenado por otro hecho.

Para la justicia quedó acreditado que Walter Acevedo fue quien disparó dos veces contra Lautaro González el 11 de octubre de 2020, en Berazategui, hiriéndolo en el cuello y provocándole la muerte.

Si bien desde un principio la familia de Lautaro apuntaba también contra René Acevedo, hermano de Walter, como cómplice del crimen, para la justicia no hubo evidencias suficientes para una condena, por lo que terminó absolviéndolo. Sin embargo, el joven fue condenado por violencia de género a raíz de otro hecho.

Aquel domingo por la mañana, apenas pasadas las 9, los hermanos Acevedo persiguieron por las calles del barrio 12 de octubre de Berazategui a Lautaro González. Una cámara de seguridad registró el momento en que lo alcanzaron, lo tiraron al piso y lo patearon.

No conformes con propinarle una golpiza, uno de los hermanos baleó a Lautaro con un revólver.380: Uno de los disparos le impactó de lleno en el cuello y lo mató.

«Cuando no tenés nada no sos nadie”

Cabe recordar que el juicio se llevó adelante sin la participación de la familia de la víctima. Al respecto, Marcela, mamá de Lautaro, contó a DiarioConurbano que “Hicieron el juicio sin nosotros porque no tenemos abogado. Hoy me atendieron un ratito solo a mí, fue muy simbólico, fue cómo para decirme qué pasó, nada más”.

“Me dejaron a un costado totalmente, me siento excluida. No estoy conforme con el veredicto”, denunció la madre de la víctima. «Jugaron muchos días con los sentimientos de las personas, con el mío y el de mis hijas” agregó.

Al mismo tiempo, Marcela confirmó que no va a apelar la sentencia porque «No tengo los recursos. Cuando uno tiene recursos creo que tiene más valor su voz y cuando no tenés nada no sos nadie”, aseguró.