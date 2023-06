Daniel Amigo presentó su candidatura a Intendente de Avellaneda por Avanza Libertad

El candidato a Intendente de Avellaneda por Avanza Libertad, Daniel Amigo, presentó su programa de gobierno con una conferencia de prensa en Wilde, acompañado de sus más cercanos colaboradores y rodeado de sus afectos. Ante más de quince medios locales y provinciales, destacó su compromiso para con la ciudad y dejó en claro cuáles serán sus prioridades a la hora de gobernar.

Amigo presentó su mesa de trabajo, la cual “es la síntesis del trabajo de hace tiempo. Nos venimos reuniendo con dirigentes y vecinos de diferentes barrios, con el fin de unir fuerzas y presentar una alternativa liberal que tiene a la cabeza la conducción de José Luis Espert, con la impronta que, como vecinos de Avellaneda, queremos darle a la ciudad. Somos críticos pero no nos quedamos en el análisis o el reclamo, queremos ser mejores, y para ser mejores trabajamos en equipo, para llevar soluciones a los vecinos, a los laburantes y a los empresarios radicados en Avellaneda”, aseguró ante los periodistas y medios convocados en el tradicional Cafeto Bar, de avenida Mitre y Las Flores. Allí estuvo presente Hugo Bontempo, presidente de la UCEDE de la Provincia de Buenos Aires y referente de Amigo.

“Apuntamos a ofrecerle al vecino de Avellaneda una propuesta superadora, dejando de lado las ideologías y con los pies sobre la tierra, escuchando y estando del lado de los avellanedenses, que en los últimos años han sido destratados y se han visto afectados por la inseguridad, por las tasas más altas del país, por los problemas de tránsito, la falta de políticas medioambientales y de controles a las empresas que contaminan… son muchas las cosas que podemos mejorar en nuestra querida ciudad”, apuntó el empresario pyme, que desde hace 15 años se desempeña en el ámbito de la salud con personas con discapacidad.

“¿Cómo me defino? Soy un tipo de barrio, que sigue queriendo y cuidando a mis amigos y vecinos, a quienes respeto y con quien me une un afán por la solidaridad y el trabajo en equipo. Creo en la unidad familiar, en los valores que me inculcaron mis viejos desde chico, en que lo único que dignifica y ordena a una familia y a una sociedad es el trabajo digno y el respeto, los valores”, explicó, al tiempo que indicó que “Sé lo que es pagar una quincena, pero muchos funcionarios nunca estuvieron de este lado y vivieron siempre del Estado. Sé lo que ocurre todos los días con los empresarios y, especialmente, con los trabajadores que la pelean día a día”, explicó.

“Quiero una Avellaneda en donde podamos tener trabajo, una ciudad que no le dé la espalda al medioambiente, al ordenamiento vehicular, al incentivo a las empresas y, especialmente, a los reclamos de los vecinos. En donde podamos tener escuelas que no se caigan a pedazos Camino todos los días las calles de mi ciudad y estoy convencido que, de la mano de José Luis Espert, vamos a construir la Avellaneda que todos queremos y, sobre todo, que nos merecemos” remarcó.

Entre las principales propuestas que tiene para Avellaneda, Amigo destacó la generación de trabajo y creación de industrias culturales y tecnológica: “La idea es plantear la creación de industrias no contaminantes, como la industria cultural, y también un polo productivo donde se generen unicornios, incubadoras de empresas de intangibles y programación con el fin de exportar conocimiento, desarrollar la industria del software, del videojuego, de la Inteligencia Artificial. Necesitamos incentivar a las empresas e industrias a que se radiquen en el distrito mediante la quita de impuestos y facilidades a la hora de abrir un negocio, algo que, como todos sabemos, suele ser muy engorroso”, apuntó.

“En cuanto a la seguridad, hoy el municipio de Avellaneda tiene un presupuesto, votado en el HCD local, por más de 70 mil millones de pesos anuales. Pero el intendente destina a seguridad solamente el 3 por ciento de eso. Si bien la seguridad no es potestad del jefe comunal, lo empieza a ser cuando te cobran en la boleta de ABL (Tasa de Seguridad e higiene) un ítem que dice “emergentologìa y seguridad”, es decir que ese magro 3 por ciento se divide en gastos para SAME, Defensa civil, cuidadores ciudadanos y, lo que resta, en seguridad. Ese puchito que queda para seguridad, se va en un casi 90 por ciento a mantener sueldos en la secretaría de seguridad, es decir que a seguridad propiamente dicha no llega nada”, destacó, al tiempo que se mostró a favor del uso de pistolas Taser y adelantó que trabajará para otorgar un “plus económico a los efectivos policiales que realicen tareas de relevancia en nuestro distrito”, así como también “destinar un presupuesto a invertir en su uniforme y en elementos necesarios para combatir el delito, como el uso de tecnología y equipamiento”.

Además, Amigo señaló que también trabajará en la creación de un Centro de Monitoreo “Que funcione como debe”, ya que “el actual está manejado por personas sin la más mínima capacitación, muchas de las cuales son personas que perciben planes de trabajo y que no fueron capacitadas para la tarea que deben cumplir”.

En cuanto a Salud, el candidato a Intendente por Avanza Libertad destacó que, tras la pandemia, y ante la fuerte crisis económica y social, “miles de familias han caído al abismo de no tener obra social o prepagas, saturando el ya decaído sistema de salud público, tanto local como provincial. Atento a ello, proponemos reforzar los sueldos de los pediatras en las salitas del distrito, ofreciendo un plus para quienes cumplan con las guardias, porque sabemos que en Avellaneda esas salitas no cuentan casi con profesionales, es uno de los reclamos que nos hacen llegar los vecinos y lo vamos a solucionar”, apuntó.

Por otra parte, Amigo propone la “Creación de un hospital veterinario municipal de alta complejidad”, y en ese sentido sostuvo que “Los animales son parte de nuestras familias, si bien se intentó crear una suerte de zoonosis, las diferentes asociaciones proteccionistas con quienes dialogamos nos cuentan lo inútil, engorroso, inhumano del trato a los dueños de animalitos en la sede de zoonosis local. Por eso es que debemos facilitarle la vida a los vecinos, y a nuestros animales brindarle la mejor atención, porque también representa una cuestión de salubridad pública”, expuso.

En cuanto a la cuestión ambiental, Amigo puso como uno de los ejes de su programa de gobierno bajar los índices de contaminación multando a aquellas empresas y fábricas contaminantes: “Sabemos que hay vecinos, muchos de ellos menores de edad, con plomo en sangre, con problemas respiratorios, podemos recordar tan solo el problema oncológico en que derivó la contaminación en Av Las Flores al 1600, de Wilde. Hoy existen empresas que siguen contaminando, en Sarandí, en Inflamable… Tenemos que terminar con eso, controlar y hacer que las leyes se cumplan y que los organismos como ACUMAR, por ejemplo, cumplan con su trabajo y protejan la vida de la gente, que es lo más valioso que tenemos: el capital humano”.