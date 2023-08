Avellaneda: Daniel Amigo visitó a Mayra Leyes, la agente de policía baleada por delincuentes

El ex candidato a intendente de Avellaneda y referente de Avanza Libertad y José Luis Espert en la tercera sección electoral, Daniel Amigo, visitó a la oficial de policía Mayra Leyes, víctima de delincuentes que la balearon para robarle su arma reglamentaria en otro hecho de inseguridad ocurrido en Villa Domínico.

Acompañado por Juan Gómez, candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Amigo destacó “la valentía de una madre de familia que todos los días cumple con su deber de cuidar a todos los vecinos de Avellaneda”.

Ambos se acercaron hasta la humilde vivienda de Leyes, en Domínico, donde la mujer vive con sus 4 hijos, todos ellos menores de edad, y a quienes mantiene con mucha dificultad debido a la crisis económica que atraviesa el país, para acercarle algunas donaciones.

El ataque a la oficial Mayra Leyes

Mayra cumple funciones en la policía de Avellaneda desde hace 8 años, y fue baleada en su pierna tras resistir a un robo en mano de dos delincuentes que la emboscaron en Villa Domínico para robarle su arma reglamentaria. El hecho ocurrió a fines de junio en la intersección entre Posadas y Lucena, cuando la oficial llamó al 911 para dar aviso de que estaba herida de bala.

Según contó la propia Leyes, fue sorprendida por dos delincuentes que se encontraban escondidos entre dos vehículos y la amenazaron con un arma de fuego. La policía forcejeó para que no le quitaran su arma reglamentaria, momento en que recibió un disparo en su pierna derecha. Los dos delincuentes huyeron del lugar.

“Quedan heridas, en el cuerpo, gracias a Dios, porque la bala entró y salió y no tocó ninguna arteria importante, como tampoco ningún hueso; es recuperación lenta, pero estaré bien” contó Mayra, que agregó que “también hay huellas y heridas que tienen que ver con la falta de reconocimiento del poder político: no me preguntaron ni cómo estaba, ni si necesitaba algo, ni el intendente ni el secretario de seguridad”. Y continuó: “hay heridas del alma, que tienen que ver con que todos los uniformados que pasamos situaciones similares no observamos un apoyo moral, creo que tiene que ver más con lo ideológico, pero también porque muchos no respetan el uniforme, les importa mas los derechos humanos de los delincuentes”.

“Estoy a favor de las TASER»

“Estoy a favor de las TASER, o armas no letales, porque en muchos casos violentos con armas blancas, el oficial de policía evita ser lastimado o asesinado, como ocurrió muchas veces, y también se cuida la vida del delincuente”, sostuvo Leyes.

Por su parte, el referente de José Luis Espert, al finalizar la reunión, sostuvo que “con nuestra presencia venimos a felicitar a la oficial Mayra Leyes, a preocuparnos de su estado de salud y a decirle a ella y a sus compañeros que no están solos, que muchos vecinos de bien reconocemos éstos y otros actos heroicos de nuestra querida policía”, al tiempo que “Como dice José Luis Espert, al policía se lo respeta, pero ese respeto también significa mejores sueldos, un policía debería ganar como un diputado nacional: 700 mil mensuales”

En tanto que Gómez también mencionó este punto al sostener que los agentes policiales “deben tener mejor entrenamiento, chalecos y armas nuevas” y reprochó el hecho de que “todos estos gastos los deba afrontar, al igual que la indumentaria, el propio oficial”.