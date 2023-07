Néstor Grindetti y Miguel Fernández, junto a Dante Morini en Berazategui

Los precandidatos a gobernador y vice de la lista de Patricia Bullrich recorrieron junto a Dante Morini, precandidato a intendente, la localidad de Juan María Gutiérrez, en Berazategui. Con una impronta «intendentista», mantuvieron una reunión con comerciantes y empresarios pymes del distrito, tras lo cual se reunieron con vecinos de esa localidad en el predio de una asociación local.

“Nuestro gobierno va a ser el de los intendentes, tenemos que confiar en las gestiones locales y profundizar las autonomías municipales. Hay que descentralizar políticas públicas para lograr mayor cercanía con el vecino, los jefes comunales son el primer mostrador de la democracia y tienen un nivel de contacto muy cercano a la gente”, analizó Grindetti.

En ese sentido agregó: “Hoy en Juntos por el Cambio somos 58 jefes comunales y tenemos que ser mas cuando termine el 2023, hemos demostrado que podemos gobernar con éxito nuestros municipios, ahora es momento de hacerlo a nivel provincial también”.

Sobre la gestión de Kicillof, Grindetti fue crítico: “El gobernador está ausente, no podemos destacar ni una sola política pública que ayude a paliar ni la seguridad ni la situación económica que viven los comercios y pymes de la provincia, en gran parte es por su falta de escucha y cercanía”.

Por su parte, Fernández expresó: “Nuestra provincia tiene muchas realidades diferentes y un gran problema de identidad. De los 135 municipios que la componen, 24 son del conurbano y 111 del interior bonaerense. Junto a Néstor buscamos representar a todos los vecinos de nuestra provincia. Él viene de gobernar una ciudad grande como Lanús, perteneciente a ese conurbano en donde viven 10 millones de personas, mientras que a mí me tocó gobernar Trenque Lauquen, que puede ser un modelo a seguir de este interior bonaerense en dónde viven 8 millones de personas”.

«No se hacen cargo»

En tanto que Dante Morini, precandidato a Intendente y actual concejal, cuestionó de lleno el problema de “la inseguridad que azota a todos los barrios y centros comerciales del distrito. Es grave, todos los días los vecinos y laburantes padecen de hechos delictivos violentos como pasó este fin de semana con el repartidor de Pedidos Ya. Por eso presenté hace más de un año en el HCD el Plan Integral de Seguridad para Berazategui, que es algo que ya funciona en distritos como Lanús y San Miguel donde redujeron los índices de delitos hasta un 65%”.

“Mientras en Berazategui los vecinos siguen padeciendo la inseguridad, el intendente y los concejales mussistas kirchneristas se niegan a tratar el proyecto, y no se hacen cargo del problema. Siguen afirmando que es un problema de la provincia, no de ellos. Pero acá tenemos un jefe comunal como Néstor que hace años se hizo cargo del problema y tenemos resultados positivos que bien podría hacerse en Berazategui. Si soy elegido intendente, el 10 de diciembre me comprometo hacerme cargo de éste grave problema”, aseguró Morini.

Acompañaron a Grindetti y a Morini el precandidato a vicegobernador, Miguel Fernández, y los precandidatos a concejales y consejeros escolares localesde la lista “La Fuerza del Cambio”: Héctor Revelo, Rosana Folino, Oscar Canestro, Florencia Pécora, entre otros.