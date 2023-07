Berazategui | Cae banda que clonaba tarjetas en cajeros automáticos

Una banda delictiva dedicada a la clonación de tarjetas en cajeros automáticos fue desarticulada por la justicia de Berazategui. Actuaban en toda la zona sur: La Plata, Berazategui, Quilmes, F. Varela, Alte. Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda.

En mes noviembre del pasado 2022, el área de prevención de fraudes de RED LINK S.A. detectó una serie de maniobras fraudulentas en varios puntos ATM (terminales de cajeros automáticos). En consecuencia, se dio intervención a la División Cibercrimen Amba Sur (Berazategui) por solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n°01 Descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del Fiscal Ernesto Daniel Ichazo.

De acuerdo con fuentes judiciales, se pudo establecer la modalidad delictiva con la que actuaba la banda, duplicando y falsificando tarjetas de débito/crédito. Se trata de maniobras conocidas como SKIMMING, realizadas con elementos como placas, cámaras y copiadoras de tarjetas de última tecnología. Estas maniobras se efectuaban cuando la víctima introducía la tarjeta en dispositivo ATM (Cajero Automático), procediendo a copiar la banda magnética de la misma.

De esta manera, con el dispositivo de grabado los delincuentes visualizan la pantalla y el teclado, donde obtienen tanto el pin de acceso como la clave alfabética de seguridad. Con esa información (los datos de las tarjetas) los malvivientes proceden a clonar las tarjetas, llegando a obtener así unos $4.000.000 pesos en efectivo.

En ese marco es que los investigadores coordinaron junto a personal policial el operativo de la División Investigaciones Cibercrimen, dando inicio al relevamiento de toda cámara de seguridad tanto municipales como privadas. Gracias a esas imágenes, se pudo identificar a los investigados, así como los vehículos en los que se desplazaban.

Luego de arduas tareas de campo, los pesquisas lograron individualizar a los autores materiales de los hechos, siendo cuatros sujetos de sexo masculino, relacionados entre si, sobre los que se realizaron seguimientos para determinar sus domicilios y lugares que frecuentan.

Fue en ese marco en que se llevaron adelante seis órdenes de allanamiento en los domicilios de los sindicados, procediendo a la detención de tres de los acusados.

Las autoridades lograron, además, el secuestro de elementos informáticos que dieran sustento a las pruebas necesarias para su posterior acusación, así como también la indumentaria utilizada durante las maniobras ilícitas, indicaron las fuentes.

Se supo que los implicados, de nacionalidad venezolana, tomaban el dinero robado para luego sacarlo del país.

Entre los elementos secuestrados se encuentran 21 teléfonos celulares Cinco; 5 Notebooks; 1 Tablet; 1 computadora All In One y dos discos rígidos. También un post inalámbrico; Cuatrocientos tres mil ($403.000) pesos argentinos; Tarjetas magnéticas varias y una herramienta de metal de mano (que se utiliza para retirar los dispositivos del cajero automático), así como también un sistema de cámaras ocultas que se utilizan para colocarse en la parte superior de los cajeros automáticos.

También se secuestraron una plantilla lectora de datos de tarjetas magnéticas, un lector de banda magnética y un cuaderno con anotaciones, además de tres tickets de cajero automático y las mencionadas prendas de vestir utilizadas en las estafas.

Por último, los detenidos fueron alojados en la comisaría local, a la espera de su indagatoria y a disposición de la UFI Descentralizada Berazategui nro. 01 a cargo del Dr. Ichazo.