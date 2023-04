Entrevista a Sebastián Pareja: «Milei está proponiendo una revolución»

El reconocido abogado y armador de la campaña de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, habló en una entrevista exclusiva para El Progreso en Radio, donde tocó diversos temas: dolarización, el kirchnerismo, Carlos Maslatón, todo lo que representa el líder libertario y los cambios que anuncia como plataforma de cara a loas elecciones de este año.

«Las redes sociales te hacen llegar a lugares donde no llegabas antes», sostuvo Pareja respecto del crecimiento abrupto de la imagen de Milei en todo el territorio nacional. En ese sentido, comparó al fenómeno Milei con Carlos Menem, al indicar que el ex presidente «Representaba una esperanza, distinta porque era un caudillo que, de alguna forma, venía a liderar como caudillo a ese pueblo que venía de la crisis de los militares y la crisis de Alfonsín. Ahora, en el caso de Javier también hay una esperanza, pero es una esperanza distinta. Creo que si hay esperanza en Argentina, la lleva él en la espalda» porque «No hay en el ciudadano esperanza en los sectores del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio», aseguró.

Consultado sobre Carlos Maslatón y su incidencia en el panorama político actual, Pareja sostuvo que «Se cree pintoresco dentro de la vida política argentina y francamente nunca terminó ningún proyecto, todo lo contrario. Por donde pasó, lo destruyó. Hoy es funcionario de C5N. Se está divirtiendo y jugando a tirar tiros para un lado y para el otro. Es un tipo que no sirve para absolutamente nada. Es para la cartería de Paseo de la Plaza», agregó.

Por otra parte, también habló del kirchnerismo, del cual fue sumamente crítico al afirmar que «Vivimos en un país en donde la dirigencia política se ha aferrado al relato. ¿Y el relato qué es lo que hace? El relato te permite plantarte en cualquier momento de la historia y decir absolutamente cualquier cosa que se te ocurra en ese momento y no poder contrastarlo contra nada. No es algo que estoy inventando, esto es un invento kirchnerista. El kirchnerismo ha crecido, se ha solidificado y ha gobernado a partir de un relato».

«Hemos tocado fondo, porque tenemos todo realmente muy mal y porque no nos acompaña el contexto mundial tampoco, con lo cual estamos en una crisis realmente muy aguda, yo creo que la más grande de todas, que no se refleja todavía de la manera que se reflejó en el 2001 o de la manera que se reflejó en el 89 porque, bien o mal, gobierna un signo filo peronista que sabe cómo controlar algunas variables que hace que esto no vuele todos por los lados», sostuvo respecto de la actualidad del país.

Por otra parte, aseguró que «El tema de la dolarización no ha sido una estrategia nuestra, sino que simplemente es la solución a un flagelo con el que vivimos todos los argentinos». Además, expresó que «Hay tres sectores que van a salir a castigarnos muy duramente con el tema de la legalización: el empresario prebendario, que vive de la obra pública y que es incapaz de competir a nivel internacional con cualquier otra empresa; La banca privada, que siempre rescata el Estado nacional, y un sector muy grande de la política a la que se le acaba un curro muy importante que tiene que ver con la batalla permanente contra la inflación», explicó Pareja.

Respecto de las próximas elecciones, Pareja indicó que están enfocados en «La fiscalización», para lo cual «estamos preparándonos para meter un fiscal por mesa, como se estipula siempre. Puede haber algunas zonas en donde podamos fallar un poco, pero la verdad que en general va a ser una fuerza política la de Milei que va a tener cobertura en todo el territorio bonaerense. Esa es la realidad», explicó.

Por último, Pareja aseguró que «Milei está proponiendo una revolución:´Señores, vamos a gobernar para la Argentina, vamos a transformar la República Argentina, para eso vamos a achicar el Estado, vamos a echar a los ñoquis, vamos a hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma constitucional; vamos a eliminar el Banco Central, vamos a dejar de emitir, vamos a dolarizar», adelantó.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA:

