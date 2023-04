Ariel Ansaldo: «Lo mio era regalarle alegría a la gente»

Ariel Ansaldo, participante del último Gran Hermano, habló con El Progreso en Radio (Sábados 10 a 12 hs en FM Ciudad 90.7) sobre su participación en ese reality televisivo, la posibilidad de participar en política y su afecto por Berazategui.

Ansaldo explicó que «En 2007 hice el primer casting en Gran Hermano, pasé varias etapas pero la quedé en el psicológico. En esa época tenía un montón de laburo, y en una de las últimas entrevistas dije que, si ganaba, la mitad del premio la donaría; Ahí el productor me dijo que no tendría que haber dicho eso porque no me vieron dispuesto a hacer cualquier cosa por la plata», recordó.

Sobre su experiencia dentro de la famosa casa, el vecino de Berazategui indicó que «Durante los meses que estuvo dentro de la casa de Gran Hermano todo el tiempo le hablaba a la gente de Berazategui».

Además, aseguró que «Yo la estaba pasando bien, esperé toda mi vida para estar ahí adentro, y la pasas bien. Cuando pasaban las placas me daba cuenta de la devolución de la gente, me emocioné mucho. Lo mio era regalarle alegría a la gente, trataba de hacer eso».

Sobre su relación con Alfa, Ariel dijo que «nos fuimos alejando de él porque maneja una energía muy rara, detrás de la cámara nadie se lo bancaba. Pero es un tema que quiero ir dejando de lado porque fueron semanas difíciles, nunca había conocido a nadie así», señaló.

Por otra parte, Ansaldo remarcó su sentido de pertenencia para con la ciudad, al destacar que «Estoy muy contento por como estamos acá en Berazategui, tengo a todos mis amigos comerciantes; es un lugar donde se respeta, te dejan laburar, vas por la calle y la gente está feliz, se construyen veredas por doquier», dijo.

En ese sentido agregó que «Crecimos muchos respecto de municipios vecinos, acuérdense lo que era Quilmes y Berazategui hace 20 años; mi mamá hace viajes con la Municipalidad, siempre voy a apoyar a fondo», expresó.

Por último, Ariel hizo referencia a una posible candidatura o cargo político al señalar que «De toda mi vida soy radical de Alfonsín, pero en Berazategui voto a Mussi», y que si bien «estoy totalmente de acuerdo con la gestión de Mussi, no me quiero meter porque quiero ir por el tema del arte».

LA ENTREVISTA COMPLETA A ARIEL ANSALDO: