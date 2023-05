Wado de Pedro visitó Berazategui en el inicio de campaña

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, realizó hoy una visita a San Vicente y Berazategui, donde junto con los intendentes locales entregó notebooks para estudiantes, material didáctico y libros para jardines de infantes. Además, participó de reuniones con vecinos de esas zonas, entre otras actividades, según se informó oficialmente.

Durante el acto en San Vicente, realizado en el Polideportivo Padre Mugica, de Pedro aludió a quienes hablan en favor de la reducción del estado, como Milei o Patricia Bullrich.

“Para cuando vean en las redes a algunos personajes que hablan de la libertad, y afirman en su nombre que el Estado tiene que desaparecer, si no existiera el Estado no existiría la escuela pública, no existiría la agricultura, y estas computadoras las comprarían los que pudieran, y los que no, no. Si no existiera el Estado, no existiría la universidad pública”, alertó.

“La libertad para muchos está, y para otros y otras se consigue a partir de que el Estado nos puede facilitar, por ejemplo, una computadora para poder pensar, estudiar, conectarnos e investigar”, prosiguió de Pedro.

“Cuando se habla de libertad, también debemos tener en cuenta que muchas veces, en una sociedad en la que todas y todos queremos tener libertad, hace falta el empujoncito del Estado para que todos podamos partir del mismo nivel. La palabra libertad, para nosotros, es central para poder vivir, para ser felices, pero una libertad que parta de una igualdad de oportunidades”, afirmó.

En tanto que en Berazategui, Wado de Pedro encabezó la firma de un convenio en el marco del Programa Municipios de Pie, para la adquisición de un camión y dos palas cargadoras.

Además, el Ministro del Interior participó de un encuentro con jóvenes y de la entrega de material didáctico y juguetes a 63 jardines de Berazategui, por más de 10 millones de pesos. Más tarde mantuvo una reunión con adultos y adultas mayores junto a la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich.

En una reunión con un centener de jóvenes en el Centro de Jubilados “A Todo Pulmón”, Wado de Pedro destacó que “las propuestas económicas que nos plantean determinados personajes mediáticos, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, son propuestas que generaron hambre, desocupación y pobreza”.

Y agregó: “Provocaron que muchos pibes y pibas no pudieran ir a la escuela o tuvieran que abandonarla; y que lograron cortar el ascenso social que históricamente ha provocado nuestro movimiento nacional. ¿Cómo terminaron esas políticas que comenzaron en los ´90? Con el 19 y 20 de diciembre del 2001”.

Por último, el aspirante a la presidencia de la Nación hizo un llamado a “no retroceder como sociedad”. “No nos podemos permitir como sociedad retroceder al ´sálvese quien pueda´, porque esas sociedades generan violencia e infelicidad”, dijo.

“Si hay un futuro mejor para la Argentina, si podemos llegar a ser mejores de lo que somos hoy, tenemos que comenzar por atender a la generación que está hoy, y que debe recibir amor, ternura e inclusión desde sus primeros días”, finalizó.