VIDEO: Así policía mató a un delincuente en Berazategui

En las últimas horas se conocieron imágenes del momento en que un policía mató a un delincuente que lo quiso asaltar en Berazategui. De todas maneras, el oficial continúa detenido al considerar la justicia que habría actuado «en exceso de legitima defensa».

El hecho ocurrió en Mitre y 42 cuando el agente se dirigía en bicicleta a realizar un servicio de vigilancia adicional. Al llegar a esa intersección fue interceptado por dos hombres que estaban escondidos detrás de unos containers y que quisieron robarle.

En ese momento el policía extrajo su arma, se identificó como tal y efectuó algunos disparos con su arma reglamentaria. Dos de esos disparos impactaron en uno de los sospechosos, quien cayó herido, al tiempo que el otro escapó.

Cuando personal policial de la comisaría 4ta del Berazategui acudió al lugar por un llamado al 911, corroboró que había un joven de 23 años herido de dos disparos a la altura de la cintura. El sujeto fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Evita Pueblo, donde finalmente murió.

Por su parte, personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2, a cargo de Christian Granados, se constituyó en el lugar y dispuso que la Policía Federal realice las pericias de rigor en el marco de la causa.

El fiscal dispuso además que el policía permanezca aprehendido para ser indagado por «homicidio cometido en exceso con la legítima defensa».

De acuerdo con las fuentes, el oficial involucrado, identificado como J.M., abandonó al herido y no dio aviso al 911. «El oficial dejó la escena y se fue a trabajar, no informó lo ocurrido y al delincuente herido lo asistieron personas que pasaron ocasionalmente por ahí y que no sabían lo que había ocurrido», confió una fuente.

Este miércoles, finalmente, se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad en donde se puede corroborar que el oficial fue abordado por los ladrones. Sin embargo, al no encontrarse arma de fuego perteneciente a los malvivientes, el agente podría continuar detenido acusado de «Exceso en legítima defensa».

MIRA EL VIDEO: