Un nuevo incendio en la Reserva muestra la desprotección a la que es sometida

*Por Foro Rio de la Plata

En el último fin de semana volvió a producirse un importante incendio en la Reserva de Punta Lara que nadie descarta ha sido intencional. Como es conocido, Punta Lara, con una superficie de 6000 hectáreas, es la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Parque Pereyra.

Durante dos días, el fuego fue combatido por bomberos, guardaparques y voluntarios que, como ya es habitual, debieron actuar con medios insuficientes e incluso inadecuados para esa actividad en una reserva de biosfera. Las autoridades municipales deberán explicar por qué enviaron maquinaria pesada a una zona de humedales.

En esta oportunidad, a pocos días de las elecciones, se hicieron presente autoridades municipales y del Ministerio de Ambiente, aunque solo para intentar dejar un mensaje de que están «preocupados” por el futuro de la Reserva. Suena más a oportunismo electoral que a preocupación ambiental.

Como era de esperar, la presencia de integrantes de la Asamblea de la Reserva Pereyra Iraola no les causó ningún agrado, por lo cual inmediatamente la alejaron del lugar.

LEE TAMBIEN: Policía que manejaba un remis mató a un presunto ladrón

Son estas mismas autoridades las que no hacen nada cotidianamente y no toman las medidas necesarias que aseguren que el lugar no pierda la categoría internacional de Reserva de Biosfera. Por el contrario, es el Intendente de Ensenada, Mario Secco, quien está bregando por la apertura y repavimentación de la ex ruta 19, la que solo necesita un mejorado del camino existente; es el mismo que realizó una ruta costera en Punta Lara que avanzó sobre territorio perteneciente a la Reserva y la está afectando de manera permanente.

Es el segundo incendio del año en Punta Lara, al que se suma el ocurrido en febrero en la costa de Hudson, en un bosque que debería ser declarado zona de amortiguación, tal y como lo reclama la UNESCO.

Siempre queda flotando el riesgo de un negocio inmobiliario en la región.

Lograron controlar el incendio en la Reserva Natural de Punta Lara

Cabe recordar que un sector de pastizales al interior de la Reserva Natural de Punta Lara, ubicada en el límite de los partidos bonaerenses de Ensenada y Berazategui, ardió este fin de semana. En el lugar se desplegaron cuatro dotaciones de bomberos y de Defensa Civil, 30 brigadistas y guardaparques.

Fuentes oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguraron que, finalmente, este domingo por la tarde el fuego estaba “controlado”. Sin embargo, el fuego había afectado una gran zona de pastizales cuyo frente superaba los dos kilométros de longitud.