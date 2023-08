Sofocan el incendio en un departamento en CABA: una mujer grave tras saltar por el balcón

Un incendio de grandes proporciones se registró en un departamento del segundo piso de un edificio del barrio porteño de Monserrat donde Bomberos de la Ciudad rescataron a una mujer de 75 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo.

El siniestro se registró este miércoles en un edificio situado en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Libertad del mencionado barrio porteño y en el lugar también trabajó personal del SAME.

En tanto, Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que se rescató a una mujer de 75 años que fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con el 70% de su cuerpo quemado, mientras que además indicó que la paciente sufrió un fuerte traumatismo de cráneo.

Vecinos de la zona registraron imágenes impactantes de las llamas saliendo por las ventanas y en las misma se puede ver cuando una mujer intentó escapar del fuego colgándose de un cable de la calle.

«El fuego está controlado y no hay gente en el edificio. Ahora hay mucho humo pero no se perciben llamas», informó Crescenti, ala vez que confirmó el SAME fue alertado por una explosión seguida de fuego y que, de forma inmediata, los médicos se trasladaron al lugar

«Se desconocen las causas del incendio. Todavía no sabemos que puede haber dentro del departamento», añadió.

MIRA EL VIDEO: