El Gobierno habilitó la posibilidad de renunciar a los subsidios del transporte público

El formulario para los usuarios que deseen renunciar a los subsidios del transporte público quedó habilitado a partir de hoy, tal como anticipó en la semana el Ministerio de Transporte.

La renuncia que tendrá carácter de declaración jurada se realiza ingresando desde la web argentina.gob.ar/SUBE y quienes quieran continuar con el beneficio de la tarifa subsidiada no deben realizar ningún trámite.

Tal como lo informó en los últimos días el ministro de Transporte, Diego Giuliano, desde hoy se puede realizar el trámite para renunciar de manera voluntaria al subsidio estatal del servicio público de transporte de pasajeros automotor y ferroviario.

De esa manera, quienes realicen la renuncia, abonarán las tarifas plenas o sin subsidios por parte del estado nacional que llegan para los colectivos a 700 pesos por viaje y para trenes los 1.100 pesos.

Para gestionar la renuncia se deberá tener la tarjeta SUBE registrada, ya que la opción está disponible ingresando a la cuenta personal de cada usuario de SUBE.

Al renunciar al subsidio, también el usuario dejará de recibir los descuentos por atributos locales, Tarifa Social Federal, en caso de pertenecer a un grupo beneficiario, y de la Red SUBE.

Cómo renunciar a los subsidios del transporte público

La red es el sistema que integra todos los medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realizan una o más combinaciones dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para las personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

Para dar de baja el subisio, el interesado debe ingresar a la página https://argentina.gob.ar/SUBE, allí pasar a Mi Cuenta SUBE y elegir la opción de «Renunciar» y una vez que se procese la solicitud, llegará una confirmación vía mail.

Para finalizar el trámite se deberá pasar la Tarjeta SUBE por una Terminal Automática o consultar el saldo con la app SUBE o Carga SUBE para que se actualice la novedad y a partir de ese momento se pagará la tarifa plena en trenes y colectivos.

Información clara

Por otro lado, la Comisión Nacional de Transporte (CNRT) ordenó que las empresas prestadoras de servicios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional deberán colocar un cartel informativo, respecto de la posibilidad o no de renunciar a los subsidios de las tarifas.

La Disposición 639/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, formaliza la colocación de los carteles que comenzaron a colocarse ayer en la parte exterior de los colectivos a la izquierda o arriba de la puerta delantera de acceso.

Los mismos son colocados por personal de la propia CNRT, que será «el único autorizado» para proveerlos, indicó la disposición.

Además, establece que la Gerencia de Fiscalización del Transporte Automotor y la Gerencia de Fiscalización de Gestión Ferroviaria de la CNRT deberán asegurar la colocación de los carteles, fiscalizar el mantenimiento de los mismos y, en caso de ser necesario, labrar actas de infracción.

Estos carteles se suman a los identificatorios del número de línea e interno (en el caso de los colectivos), y a aquellos que homenajean a las Islas Malvinas, también de colocación obligatoria en la parte externa de las unidades.

Los carteles señalan que el boleto mínimo con subsidio es de 53 pesos y el que no posee subsidio es de 700 pesos, en el caso de los colectivos.