El partido Tercera Posición, de Graciela Camaño, anunció su apoyo a Sergio Massa

La Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, lanzó su apoyo hacia Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.

En reportaje radial, Camaño destacó a Massa sosteniendo que «tiene un conocimiento del Estado como ninguno» y dijo que el voto en blanco «implica no comprometerse», aclarando que «la situación no está como para no hacerlo, no estamos entre dos candidatos que ofrecen las mismas garantías».

“Sergio tiene el conocimiento del Estado como ninguno. ¿Qué se le puede achacar? ¿Qué es kirchnerista? Nunca fue kirchnerista; es peronista”, afirmó la referente nacional en reportaje de radio Splendid.

Asimismo manifestó, “El voto en blanco implica no comprometerse, y la situación del país no lo amerita. En esta elección tenemos dos candidatos que no ofrecen las mismas garantías. Los ciudadanos han encontrado en Javier Milei un guía para expresar la bronca que sienten, pero no representa la coherencia, la responsabilidad, la racionalidad ni la seriedad”.

El Dr. Nicolás Terrera, referente del Partido Tercera Posición en la Provincia de Buenos Aires, dejó en claro el apoyo al candidato presidencial Sergio Massa de cara al balotaje.

En esa línea Terrera opinó que «es mucho lo que está en juego y la situación es muy complicada por eso entendemos que se necesita un Presidente que pueda unir puentes, construir desde el dialogo, buscar la unidad de todos los argentinos y está claro que solo Sergio Massa ofrece esa opción en el balotaje».

Finalmente el referente berazateguense señaló que «si bien uno entiende la bronca de mucha gente, que también es la de uno, en estos momentos debe primar la cordura, no podemos acompañar con nuestro voto opciones inestables, controvertidas y que en muchos aspectos rozan lo anti democrático, no queremos eso para nuestros hijos».