Patricia Bullrich: “Minga no nos van a dejar gobernar, nosotros no necesitamos pedirle permiso ni a ellos ni a nadie”

Continuando con su maratónica gira para llegar a recorrer cada rincón del país, la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, desembarcó en el Cruce Varela para apoyar a sus candidatos a intendentes: Dante Morini de Berazategui; Mario Kanashiro, de Florencio Varela; y Walter Queijeiro, de Quilmes.

En conversación con la prensa y consultada sobre los dichos de la oposición, respecto a que si gana Juntos por el Cambio no podrá gobernar el país, Bullrich manifestó: “Ellos lo que quieren es el sometimiento del pueblo argentino, que se someta a seguir viviendo así, porque es un modelo que les conviene, es evidente, por eso la Argentina está en esta situación de decadencia».

“Este modelo de campaña es golpista, desde ahora están diciendo ‘sube Juntos por el Cambio y no los vamos a dejar gobernar’. Minga no nos van a dejar gobernar, nosotros no necesitamos pedirle permiso ni a ellos ni a nadie” señaló la líder de ‘La Fuerza del Cambio’.

“No vamos a hacer nada a medias tintas, vamos a poner mucho coraje. Hubo muchas cosas que hicimos y el camino ya está abierto para una Argentina donde el trabajo, el bienestar y la alegría vuelvan, y terminemos con esta angustia en la que estamos”.

«Vamos a derrotar al Kirchnerismo»

Por su parte, Morini destacó la integración de la lista de La Fuerza del Cambio de Berazategui al señalar que “Tenemos una lista de excelencia que nos enorgullece, porque representa a todos los espacios y la democracia, y el cambio profundo que queremos para Berazategui».

Más adelante contó “Tengo un sueño de que a partir del 10 de diciembre vamos a llevar a Berazategui agua potable y segura a todos los barrios; que vamos a tener un Berazategui seguro y que vamos a implementar el Plan Integral de Seguridad ‘Ojos en Alerta’ donde vamos a trabajar en materia de prevención, los vecinos quieren seguridad».

«Vamos a poner médico las 24 horas en las unidades sanitarias. Es el cambio, o no es nada. Es el cambio profundo, vamos a derrotar al Kirchnerismo que multiplica la pobreza y deja las calles en manos de los delincuentes. Con Patricia Bullrich que nos guía, vamos por ese cambio”, añadió el referente de Bullrich en Berazategui.

Acompañaron a Patricia Bullrich y Dante Morini, la Senadora provincial y precandidata a Diputada Nacional, Lorena Pretovich; y los precandidatos a Senadores provinciales Jorge Schiavone y Hugo Alberto Reverdito, además de precandidatos a concejales y consejeros escolares.