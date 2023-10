Kicillof dijo que Insaurralde «deberá dar las explicaciones, ya no forma parte de mi gobierno»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que «no estaba al tanto» del viaje a Europa del ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clérici. Además, advirtió que el ex intendente de Lomas de Zamora es quien debe dar las explicaciones del caso.

«No estaba al tanto, me enteré como todos por las redes (sociales); inmediatamente me puse en contacto, me puse a averiguar porque estamos en época de elecciones, donde surgen cosas, hay fake news en las que ponen tu cara en una película, y corroboré» el episodio, dijo Kicillof en una entrevista con el canal Telefé.