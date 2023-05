Penitenciario asistió a un hombre que intentó suicidarse en la estación de Florencio Varela

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) asistió y rescató a un hombre que se arrojó a las vías de la estación de trenes de Florencio Varela con intenciones de suicidarse.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando el Guardia del Escalafón General, Alan Bergara, finalizó su turno en la Alcaidía Departamental Florencio Varela y se dirigió a la terminal ferroviaria con el objetivo de acercarse hasta la Jefatura, ubicada en la ciudad de La Plata, para entregar unos papeles.

Cerca de las 11.15, ingresó en la plataforma un hombre de alrededor de 55 años, con una extraña actitud. “El lugar estaba muy concurrido y observé a un hombre que, después de chocar con la gente, llegó hasta el borde del andén, saltó a las vías y se extendió sobre ellas. Así que arrojé mi mochila y empecé a correr, mientras que algunos gritaban y pedían auxilio”, relató el agente penitenciario, de 25 años.

Luego, Alan detalló: “En eso, vi que, a lo lejos, venía un tren. Como no podía pasar por el tumulto, decidí saltar a la fosa. Llegué hasta la persona y le dije que era una locura, que cómo iba a hacer eso. Él era de contextura muy grande y no sé de dónde saqué la fuerza, pero logré agarrarlo de los hombros y lo levanté”.

La situación transcurrió en pocos segundos y en el momento en el que intentaron ponerse a resguardo, eran dos los trenes de la línea Roca que se acercaban a la estación de Florencio Varela, uno con sentido a Constitución y el otro a La Plata.

“Con la adrenalina, me había olvidado completamente del tren, hasta que escuché su bocina. No había forma de salir de las vías, si no era por el andén, así que acerqué al hombre hasta allí y personal de Trenes Argentinos y de la Policía Federal lo levantaron y, después, me sacaron a mí”, dijo, mientras la formación se encontraba detenida.

Si bien resultaron ilesos físicamente, los dos recibieron asistencia en la terminal. El implicado que intentó ponerle fin a su vida fue atendido por personal médico, mientras que el socorrista, después de una hipotensión, pudo continuar con su jornada habitual.

MIRA EL VIDEO: