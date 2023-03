Pederasta distribuía imágenes explicitas de abuso sexual desde Quilmes

Detectives Federales de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia lograron detener a un pederasta que distribuía imágenes explicitas de abuso sexual de menores. El sindicado tenía como base una vivienda ubicada en Quilmes desde la cual compartía el material en internet.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la misma se inició a partir del constante flujo de información que manejan los Agentes Federales proveniente de las distintas Agencias Policiales del mundo encargadas de combatir este flagelo atroz.

En este caso en particular, desde MISSING and EXPLOITED CHILDREN (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) se reportó que un usuario de la red social MEET ME distribuía imágenes de alto contenido sexual en las cuales participaban menores de edad. Una de esas víctimas es una niña de 6 años, informaron las mismas fuentes.

El contenido de la información remitida «revistaba un trato sensible», con el agravante de poseer insuficientes datos que pudieran orientar a los investigadores, según se informó. Sin embargo, la pericia de los analistas y operadores internacionales permitieron desarrollar un barrido minucioso e intensivo de todas las plataformas, logrando establecer que las conexiones ubicaban al responsable de este flagelo en un domicilio de Quilmes.

Puesta en conocimiento la Fiscalía Especializada en Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, a/c de la Dra. Sánchez, la mima, de manera urgente, ordenó el allanamiento de la finca y detención del imputado.

En el domicilio se secuestró la totalidad de dispositivos electrónicos utilizados para cometer la maniobra, comprobándose además que la casa era el escenario para las tomas fílmicas a las cuales las menores eran sometidas.

El imputado quedó finalmente detenido a disposición del Juzgado Interventor.