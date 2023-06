Nicolás Caputto: “Ferraresi hubiera sido un candidato ideal a la presidencia”

Nicolás Caputto, titular del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), habló en La Rosca Política (miércoles 17 horas en FMSecla 106.1) acerca de su rol en ese organismo, el panorama político nacional, la actualidad de Avellaneda y la gestión de Jorge Ferraresi, de quien aseguró que “sería un candidato a presidente ideal”.

“Los CAJ comenzaron a funcionar en muchos municipios, pero con el cambio de políticas en 2015 fueron cerrados; en 2019 volvieron a abrirse. Brindamos asesoramiento jurídico de manera gratuita a los vecinos, además de contar con equipos interdisciplinarios, con trabajadoras sociales, psicólogos, abogados… recibimos muchas consultas por mes y estamos contentos del trabajo que estamos realizando, sobre todo con los operativos en los barrios, porque no nos quedamos sentados en la oficina, salimos a ayudar”, explicó Caputto respecto de su tarea y la del organismo.

En referencia a lo que viene ocurriendo en la provincia de Jujuy con la represión a los ciudadanos que marcharon para protestar contra la reforma constitucional, el referente del Partido Justicialista en Avellaneda sostuvo que “Estoy en contra de la reforma, que se hizo de manera fraudulenta, y mucho menos con la represión, con heridos, le pegaron a adultos mayores, a niños y niñas, a personas que estaban desarmadas, policías vestidos de civil en camionetas sin identificar por ejemplo”.

En ese sentido, Caputto explicó que “Acá en Buenos Aires se ha marchado en contra del gobierno y nadie le pegó a nadie. Si querés terminar con los piquetes, dale de comer a los que están marchando, dale los sueldos que están pidiendo, le están diciendo a la gente que no tiene derecho a reclamar y que tiene que estar conforme con lo que le dan”.

“Yo ya no creo que exista la derecha y la izquierda, nos quedó vieja esa disputa. Existen los nacionalismos y los cipayos, y en Jujuy el problema es el del litio: quién quiere vender la Patria y quien no quiere venderla. Los peronistas creemos que el capital tiene que estar al servicio de la economía y la economía al servicio del pueblo, y no al revés. El problema son los grandes poderes económicos y las multinacionales, que se quieren llevar todo para ellos”, expuso.

“El peronismo, claramente, no ha terminado de resolver todos los problemas, pero el gran problema es el endeudamiento que comienza con Onganía; después con Menem hemos vendido, regalado, el patrimonio nacional, después tuvimos el 2001 y el corralito. Todos hablan de 70 años de peronismo y yo puedo hablar de 50 de antiperonismo”, expresó Caputto, quien remarcó que “Nosotros creemos en la movilidad social ascendente, cada vez que le reconocimos un derecho al pueblo trabajador le estamos buscando otro”, y agregó que “En Avellaneda eso se ve claramente: le das una plaza a un pibe, después una bicicleta, después un club y después una computadora, y el pueblo siempre quiere más. Claramente ese proceso va en crecimiento, pero fue interrumpido por el gobierno neoliberal, con culpa de nosotros por cuestiones políticas internas”, expuso.

“No se puede vencer a los grandes poderes concentrados y las multinacionales, que están de acuerdo con el poder mediático y con el poder judicial y las fuerzas de seguridad, si el pueblo trabajador no está unido, y el responsable de unir al pueblo es el peronismo, por eso, si nosotros estamos más preocupados por pelearnos entre nosotros y no con los grandes poderes económicos, vamos a seguir perdiendo”.

LEE TAMBIEN: Vecinos atraparon y lincharon a un delincuente en Wilde

En ese sentido, Caputto indicó que “en Avellaneda no tenemos esos problemas, porque estamos todos juntos y unidos”, y aseguró que “Ferraresi hubiera sido un candidato ideal a la presidencia” porque “reúne todas las condiciones para ser un gran gestor y conductor político peronista. Hay que ver si él quiere ser presidente, no es fácil ser intendente y tampoco ser presidente, pero claramente lo hubiese votado y acompañado”. Asimismo, explicó que “en lo personal, cualquier militante quiere integrar una lista, pero estamos para acompañar. Me di el gusto de integrar listas en el Partido Justicialista y de inaugurar unidades básicas, como la de esta semana en San Francisco Solano, Quilmes, pero si Jorge me necesita, donde él quiera voy a estar».