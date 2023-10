Aconsejan consultar el padrón para chequear mesa y número de orden

Las autoridades electorales recomiendan consultar el padrón antes de concurrir a votar el domingo para conocer el lugar, el número de orden y la mesa de votación a los fines de agilizar la emisión del voto en las elecciones presidenciales nacionales.

El lugar y la mesa de votación se pueden consultar ingresando a LA WEB DE EL PADRON

Para la consulta, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

Otras vías de consulta son el asistente virtual Vot-A: http://wa.me/5491124554444 y la línea 0800-999-7237.

El padrón definitivo, en tanto, también se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina. De este modo, las personas con identidad validada en la plataforma pueden saber cuál es el lugar de votación según los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El DNI digital, sin embargo, no es válido para votar. En tanto que los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto en los comicios presidenciales del próximo domingo.